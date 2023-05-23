В Свердловской области запустили три первые солнечные электростанции

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Артинском городском округе начали работать три солнечных электростанции с совокупной мощностью 37,9 МВт. Также здесь запустили подстанцию 110 кВ «Чекмаш», сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



В Свердловской области это первый пилотный проект по созданию альтернативного источника энергии. На открытии электростанций присутствовали министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, глава «Хевел Региональная генерация» Антон Усачев и руководитель свердловского филиала «Россети Урал» Алексей Смушкин.



«Артинская солнечная электростанция включена в региональную схему развития электроэнергетики Свердловской области на пятилетний период, утвержденную губернатором Евгением Куйвашевым. Это первый в регионе и самый масштабный в Уральском федеральном округе пилотный проект создания источника возобновляемой энергии», — рассказал Н. Смирнов.



После запуска энергетических объектов гостям мероприятия рассказали о принципах работы подстанции 110 кВ «Чекмаш». По расчетам специалистов, прогнозируемая выработка электрической энергии будет составлять порядка 40 млн кВт/ч за год. На самой станции установлено 116 тыс. гетероструктурных солнечных модулей. Они созданы на российском заводе «Хевел». Кроме того, энергетики установили более 350 км кабеля и шесть инверторных станций.