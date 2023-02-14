Урал наращивает подключения

«Россети Урал» представили итоги 2022 года в сфере технологического присоединения в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. За минувший год компания получила 60,9 тыс. заявок от потребителей различной категории. Это на 3,9 тыс. (7%) больше, чем годом ранее.



Энергетики заключили более 31,1 тыс. договоров по технологическому присоединению на общую мощность 886 МВт. В Свердловской области специалисты «Свердловэнерго» и «Россети Урал» — «Екатеринбург» подключили 10 тыс. 820 потребителей, в Челябинской области состоялось 7 тыс. 792 подключения, в Пермском крае — 12 тыс. 560. В числе новых потребителей были новые многоквартирные дома, школы, детские сады, объекты бизнеса, промышленной инфраструктуры и социально значимые объекты.





Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург»



Присоединение также затрагивало проекты по строительству и сети уличного освещения. Во всех трех регионах работы были выполнены в 34 образовательных и дошкольных учреждениях, 206 многоквартирных домах, 30 медицинских учреждениях районного и регионального уровней, 286 объектах коммунальной инфраструктуры. В том числе энергетики помогли в реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».



Отдельно отметим, что в Свердловской области было организовано электроснабжение инфраструктуры Международного фестиваля студенческого спорта, который пройдет в Екатеринбурге в 2023 году — в год 300-летия уральской столицы. Энергетики построили современный центр питания — подстанцию 110 кВ «Новокольцовская», свыше 30 км новых воздушных и кабельных линий электропередачи, а также распределительные электрические сети в микрорайоне «Новокольцовский». Этот энергообъект обеспечит электроснабжение объектов «Кампуса УрФУ — центра цифровой трансформации» Уральского федерального университета. В том числе — институт информационных технологий, институт экономики и управления, специализированный учебно-научный центр УрФУ.



Сейчас к подстанции «Новокольцовская» уже выполнены присоединения на суммарную мощность 17 МВт. В том числе — Дворец водных видов спорта, общественный центр, медицинский центр, пять студенческих общежитий и тренировочное поле. В будущем состоится подключение жилой застройки микрорайона «Новокольцовский».



Помимо этого, «Россети Урал» сотрудничали с промышленностью и бизнесом. Компания организовала технологическое присоединение по 140 договорам с субъектами малого и среднего предпринимательства, включая новые объекты агропромышленного комплекса. В Свердловской области обеспечены мощности для 74 объектов, в Челябинской — для 30, в Пермском крае — для 36. В среднем работы на подобных объектах выполнялись за 90 дней.



Среди крупных объектов промышленной и логистической инфраструктуры, на которых работали энергетики, выделяются ОАО «Губахинский кокс» с присоединением на 13 МВт (Пермский край), Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» на 3,6 МВт (Пермский край), ООО «Стил Армор» —металлургическое предприятие, специализирующееся на выпуске стальной оснастки для горно-обогатительного оборудования на 20 МВт (Челябинская область), а также АО «Южуралзолото Группа Компаний» на 14 МВт (Челябинская область).



«Своевременное исполнение обязательств компании по обеспечению необходимыми мощностями объектов экономики и социальной сферы Урала — одно из наиболее важных направлений деятельности «Россети Урал». Наши специалисты проводят ежедневный мониторинг качественного выполнения договоров технологического присоединения. Мы нацелены на то, чтобы уровень удовлетворенности клиентов по данному направлению деятельности компании постоянно рос и совершенствовался», — прокомментировал генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.



Вдобавок он отметил, что компания уделяет особое внимание синхронизации планов развития электросетевой инфраструктуры с развитием территорий присутствия компании на ближайшую перспективу. В том числе — за счет взаимодействия с органами власти различных уровней.