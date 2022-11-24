«Россети Урал» — «Екатеринбург» подготовили к технологическому присоединению три новых жилых комплекса

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» подготовили возможность для технологического присоединения трех новых жилых комплексов. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Жилые корпуса ЖК LevelUp на пересечении улиц Тверитина и Луначарского будут обеспечены мощностью 1,6 МВт. В соответствии с проектом в новом квартале проложены две кабельные линии и смонтирована система учета электроэнергии.



Два многоквартирных дома ЖК «Атмосфера» на улице Электриков будут обеспечены мощностью 1,37 МВт. Для этого энергетики возвели блочную комплектную трансформаторную подстанцию и проложили на объекте две кабельные линии.



Схожие работы были выполнены в ЖК «Меридиан» в Академическом районе. Чтобы подключить здание к электросети, специалисты оборудовали блочную комплектную трансформаторную подстанцию, проложили четыре кабельные линии с врезкой 20 кВт. Многоэтажке будет выделена мощность 0,98 МВт.



«Энергетики активно участвуют в проектах масштабной застройки районов Екатеринбурга и обеспечивают энергоснабжение будущих жилых комплексов. Особое внимание при строительстве новых сетей уделяется показателям безопасности и надежности», — подчеркнул директор компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов.



Напомним, что «Россети Урал» — «Екатеринбург» — основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории Екатеринбурга. В 2022 году энергетики организации обеспечили электроэнергией более 3 тыс. объектов разной категории.



В течение минувшего года новым клиентам предоставлено более 140 МВт мощности. Среди них — порядка 50 жилых комплексов Екатеринбурга, включая новостройки «Мичуринский», «Цветной бульвар», «Огни Исети», Veer Park, а также шесть детских садов и пять школ.