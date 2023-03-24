Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» подключили электричество в новом ЖК «Даниловский» в Пионерском микрорайоне

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Сотрудники «Россети Урал» — «Екатеринбург» завершили комплекс мероприятий по подключению к электрическим сетям нового дома в ЖК «Даниловский» по адресу ул. Данилы Зверева, 11 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Дом состоит из двух секций — 16 и 30 этажей, которые объединены стилобатом со встроенными коммерческими помещениями и паркингом.



«Обеспечение электроснабжения строящихся многоквартирных домов в жилых комплексах Екатеринбурга — одно из важных направлений деятельности нашей компании. Для технологического присоединения новостроек энергетики возводят в городе новые объекты электросетевой инфраструктуры», — отметил директор компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов.



Также для электроснабжения новостройки специалисты электросетевой компании возвели новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию (БКТП), протянули от распределительного пункта более одного километра кабельной линии 6 кВ. Это позволит оснастить многоэтажку мощностью 894 кВт.