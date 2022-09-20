Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» подключили к электросети ледовую арену в селе Чесма

УрБК, Челябинск, 27.02.2023. Специалисты Троицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» подключили к электросетям компании новую ледовую арену физкультурно-оздоровительного комплекса «Спарта» в селе Чесма Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Для подачи электроэнергии объекту энергетики построили отпаечную воздушную линию электропередачи (ВЛ) 10 кВ от подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Чесменская». Общая протяженность линии с использованием провода СИП (самонесущего изолированного провода) составила 60 метров. По словам специалистов, современный высокотехнологичный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях и сводит к нулю возможность получения электротравмы.



«Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго». В кратчайшие сроки в рамках исполнения обязательств по договору дополнительных (нетарифных) услуг энергетики смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) напряжением 630/10/0,4кВ», — говорится в сообщении.



Круглогодичная хоккейная площадка с искусственным льдом 26 на 56 метров, с административно-бытовыми помещениями и раздевалками возведена на месте открытой хоккейной коробки по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».



Кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Спарта» — это единственный специализированный закрытый спортивный комплекс в Чесменском районе с населением порядка 15 тыс. жителей. Отмечается, что ввод в эксплуатацию социально значимого объекта создаст условия для тренировок спортсменов, а также позволит проводить значимые спортивные мероприятия и повысит качество жизни жителей Чесменского района и соседних муниципалитетов юга Челябинской области.