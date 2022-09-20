В Челябинске специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» подключили электричество на новом катке «Трактор»

УрБК, Челябинск, 18.01.2023. Энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» закончили строительство высоковольтной кабельной линии и подключили электричество на территории тренировочного катка «Трактор». Об этом сообщает управление по связям с общественностью энергосетевой компании.
Помимо этого, специалисты проложили трассу кабельной линии 10 кВ с протяженностью более 270 м и наладили подключение к трансформаторной подстанции 630/10/0,4 кВ. Благодаря проделанным работам они обеспечили возможность выдачи мощности 575,22 кВт.
Отмечается, что каток для тренировок расположен рядом с домашней ледовой ареной «Трактор». Спортивный объект — это двухэтажное здание, общая площадь которого составляет примерно 5 тыс. кв. м., а высота — 12 м. В строении находятся ледовое поле, тренажерные залы, медицинские кабинеты, санитарно-бытовые помещения, учебные классы и буфет. После открытия новый каток будет базой для тренировок хоккейного клуба «Белые медведицы».
«Объект возведен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Благодаря слаженной работе энергетиков «Россети Урал» — «Челябэнерго» и Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области реализован в срок важный проект, ввод в эксплуатацию нового катка позволит придать новый импульс развитию спорта всего региона», — сказано в сообщении пресс-службы.
Все работы по технологическому присоединению к сетям компании новых потребителей исполнены в рамках программы филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».
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