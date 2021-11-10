Специалисты «Россети Урал» начали обслуживать почти 500 км бесхозных ЛЭП в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 05.04.2023. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» планомерно проводят работу по принятию на обслуживание бесхозяйных электросетевых объектов на территории Челябинской области: в Челябинске, Копейске и еще двадцати муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Так, по словам представителей учреждения, за 2021 год энергетики филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» приняли на обслуживание 99 км линий электропередачи и 8 МВА трансформаторной мощности, за 2022 год — 144 км линий электропередачи и трансформаторные подстанции мощностью 21 МВА.



«В настоящий момент на обслуживании специалистов филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» находится всего 1 тыс. 363 бесхозяйных объекта. Это 481 км линий электропередачи, трансформаторные подстанции мощностью 74,25 МВА. Электросетевые объекты расположены в Челябинске, Златоусте, Копейске, Пласте, Сатке, Троицке, Южноуральске, Юрюзани, а также Верхнеуральском, Каслинском, Кизильском, Кусинском, Октябрьском, Сосновском, Уйском и других муниципальных районах», — говорится в сообщении.



Кроме того, в связи с изменениями российского законодательства «Россети Урал» с 2022 года проводят работу по признанию в судебном порядке прав собственности на данные объекты. В настоящий момент уже порядка 850 объектов признаны собственностью компании «Россети Урал», уточняют специалисты.



Также в организации происходит консолидация электросетевого имущества, в том числе и бесхозяйных объектов, что является одним из приоритетных направлений деятельности компании «Россети Урал». Основная задача энергетиков — обеспечить надежное и качественное обслуживание сетей и клиентов.



Отмечается, что работа по выявлению на территории ответственности филиала «Челябэнерго» бесхозяйных электросетевых объектов ведется с 2008 года. В 2023 году энергетики продолжат активную деятельность по принятию бесхозяйного электросетевого имущества. Подать заявку на передачу электросетевого объекта на баланс «Россети Урал» могут физические и юридические лица на сайте компании в разделе «Клиентам».