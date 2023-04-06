Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили техприсоединение водозаборной скважины в Пышминском районе

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Специалисты Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению водозаборной скважины в Пышминском районе Свердловской области.
Как сообщает пресс-служба компании, энергетики построили линию электропередачи классом напряжения 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности. Также специалисты установили прибор контрольного учета нового поколения.
Отмечается, что общая стоимость работ по технологическому присоединению для электросетевой компании составила более 100 тыс. руб.
В компании уточняют, что ранее жители пользовались водой из скважины, которая не удовлетворяла параметрам качества и использовалась только в технических целях. Отсутствие чистой питьевой воды вынуждало их обустраивать индивидуальные скважины и колодцы.
«Комплексный ремонт гидротехнического устройства и строительство дополнительного водовода позволили обеспечить жителей деревни Пылаева чистой питьевой водой. В небольшом населенном пункте проживает порядка 200 человек, в большинстве своем это пожилые люди», — говорится в сообщении.
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Специалисты Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...16.12.2022 Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подключили станции сотовой связи на севере Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» от филиала Серовских ...23.11.2022 Филиал «Россети Урал» — «Свердловэнерго» направил 3,5 млн рублей для техприсоединения 80 земельных участков на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Энергетики Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...13.12.2021 Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подготовили к вводу в эксплуатацию новый многоквартирный дом в Верхотурье
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...22.11.2021 Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» обеспечили электроснабжением городской сквер в Верхотурье
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...