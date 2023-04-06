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Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили техприсоединение водозаборной скважины в Пышминском районе

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Специалисты Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению водозаборной скважины в Пышминском районе Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба компании, энергетики построили линию электропередачи классом напряжения 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности. Также специалисты установили прибор контрольного учета нового поколения.

Отмечается, что общая стоимость работ по технологическому присоединению для электросетевой компании составила более 100 тыс. руб.

В компании уточняют, что ранее жители пользовались водой из скважины, которая не удовлетворяла параметрам качества и использовалась только в технических целях. Отсутствие чистой питьевой воды вынуждало их обустраивать индивидуальные скважины и колодцы.

«Комплексный ремонт гидротехнического устройства и строительство дополнительного водовода позволили обеспечить жителей деревни Пылаева чистой питьевой водой. В небольшом населенном пункте проживает порядка 200 человек, в большинстве своем это пожилые люди», — говорится в сообщении.

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