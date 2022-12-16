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Вчера, 13:21

В филиале «Свердловэнерго» создана новая электросетевая структура

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В самом северном подразделении филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» создана новая структура, которая поспособствует повышению эффективности управления распределительной сетью. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают специалисты, новая структура образована в соответствии с «Концепцией развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

Централизация оперативно-технологического управления в самом северном подразделении филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» — это очередной этап создания полноценного Единого центра управления сетями, который в перспективе объединит в себе все подразделения оперативно-технологического управления филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго». Это повысит эффективность работы технических подразделений как по эксплуатации электросетевой инфраструктуры, так и по устранению аварийных ситуаций, уточняют представители компании.

«Работы по созданию сектора по управлению распределительной сетью в Серовских электрических сетях проводились в несколько этапов. Штат сектора полностью укомплектован квалифицированным оперативным персоналом, который прошел дополнительную подготовку по индивидуальным программам. В помещении диспетчерского зала был выполнен современный ремонт, рабочие места сотрудников оснащены необходимой оргтехникой и средствами связи», — говорится в сообщении.

В ближайших перспективных планах филиала компании «Россети Урал» — «Свердловэнерго» — переход на единый принцип управления электросетевой инфраструктурой развивающихся пригородов Екатеринбурга. При переходе на единое оперативно-технологическое управление энергетики «Россети Урал» поэтапно создают цифровую модель всей электросетевой инфраструктуры Среднего Урала, которая будет интегрирована с системами оперативного управления ПАО «Россети».

«Компания продолжает тренд развития электроэнергетики в единой логике внедрения передовых технологий. Именно Свердловская область в контуре компании «Россети Урал» является первой площадкой, где поэтапно эффективно реализуется новый подход к оперативно-технологическому управлению. Благодаря проделанной работе распределительная сеть становится более наблюдаема. Мы получаем, анализируем данные о состоянии сетевой инфраструктуры для еще большего повышения надежности электроснабжения наших клиентов», — подчеркивает первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Урал» Владимир Рябушев.

В настоящее время оперативно-диспетчерская служба Серовских электрических сетей, в состав которой входит новый сектор по управлению распределительной сетью, выполняет функции оперативно-технологического управления оборудованием семи районов электрических сетей производственного отделения.

Напомним, что в 2021 году в филиале «Россети Урал» — «Свердловэнерго» начал функционировать современный Центр управления сетями (ЦУС) инфраструктуры региона. Здесь специалисты компании внедрили новейшую систему оперативно-технологического управления на основе отечественных технических решений. С ее помощью диспетчер получает информацию о событиях в сети в режиме реального времени, в том числе осуществляет функции дистанционного управления оборудованием электросетевых объектов.

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