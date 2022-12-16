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Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» построили новые электросети для отдаленных поселков Нижнетуринского городского округа

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» построили более 8 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) 6-0,4 кВ, а также установили две новые трансформаторные подстанции мощностью 100 кВА каждая в поселках Маломальский и Талисман.

Как сообщает пресс-служба компании, при строительстве электрораспределительных сетей применялись современные материалы и технологии, гарантирующие высокую надежность электроснабжения и безопасность для потребителей. Новые ЛЭП построены на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП).

«Современный высокотехнологичный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях и безопасен в эксплуатации», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты «Россети Урал» завершают мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 20 владельцев земельных участков в Маломальском поселке. В ближайшей перспективе — подключение к энергоснабжению собственников восьми частных домов в поселке Талисман.

Отмечается, что на восстановление электросетей территорий городского округа компания направила более 25 млн руб.

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