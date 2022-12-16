Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили техприсоединение трех базовых станций сотовой связи в регионе

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Специалисты Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению трех базовых станций сотовой связи на территории Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба компании, энергетики построили линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) общей протяженностью более 260 метров. Этот провод обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности. Также установили три прибора контрольного учета нового поколения.



Общая стоимость работ по техприсоединению для электросетевой компании составила более 360 тыс. руб.



Отмечается, что энергоснабжение базовых станций сотовой связи позволит обеспечить доступ к интернету и повысить качество связи для жителей населенных пунктов Балаир, Кузнецовский, Зырянка, Шаламы и Соколово, в которых проживает порядка 900 человек.