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Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» за 2022 год подключили к электросетям в два раза больше потребителей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2022 год. По сравнению с 2021 годом количество исполненных договоров на техприсоединение выросло в два раза. Общая мощность подключенных объектов к сетям компании составила 150 МВт, что превышает показатель предыдущего года на 70%.

Как сообщает пресс-служба компании, всего в 2022 году специалисты обеспечили технологическое присоединение более трех тысяч новых потребителей. Из них основную долю (61%) составляют физические лица, заключившие договоры на техприсоединение мощностью до 15 кВт. Треть (30%) исполненных договоров компания выполнила для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявки на подключение электроустановок мощностью до 150 кВт.

Так, в числе реализованных крупных и социально значимых проектов компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» в 2022 году — технологическое присоединение шести детских садов, пяти школ, лаборатории медицинских изделий Росздравнадзора. Также в прошлом году подключены к электросетям около 50 жилых комплексов Екатеринбурга. Кроме того, за год выполнены проекты по строительству и техприсоединению сетей уличного освещения и других жизненно важных объектов городской инфраструктуры.

В 2023 году компания «Россети Урал» — «Екатеринбург» планирует увеличить объемы работ по технологическому присоединению. Среди значимых проектов этого года — техприсоединение транспортно-логистического центра «Уральский», ввод в эксплуатацию двух тяговых подстанций, которые будут обеспечивать электричеством новые трамвайные линии до микрорайона Солнечный и района Академический. Также в планах подключение к электросетям школ и детсадов. По заявкам застройщиков будет продолжена реализация проектов по электроснабжению новых жилых комплексов. В сотрудничестве с муниципалитетом намечены реконструкция и строительство сетей уличного освещения в центральных и отдаленных районах города.

«Екатеринбург активно развивается и прирастает новыми территориями. Задача энергетиков — шагать в ногу со временем и обеспечивать надежное электроснабжение инфраструктурных объектов во всех районах мегаполиса, создавать комфортную и безопасную городскую среду. В прошедшем году мы добились значительного роста объемов техприсоединения и в 2023 году планируем выполнить еще больше масштабных, значимых для города проектов», — подчеркивает директор компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов.

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