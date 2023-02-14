Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» подключили к электросетям новостройку в ЖК «Мичуринский»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» осуществили технологическое присоединение многоквартирного дома в жилом комплексе «Мичуринский». Дом расположен в микрорайоне Широкая Речка по улицам Евгения Савкова — Карасьевская.
Как сообщает пресс-служба компании, для электроснабжения новой многоэтажки специалисты построили четыре кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 320 метров и установили четыре прибора учета электроэнергии. Дом будет обеспечен мощностью в объеме 418 кВт. Сейчас на объекте проводятся строительные работы. Сдача новостройки запланирована на III квартал.
«В 2023 году в планах компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнить технологическое присоединение около пяти десятков строящихся жилых комплексов в столице Урала», — сообщил директор компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов.
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