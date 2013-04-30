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Вчера, 09:03

Для Свердловской области утвержден и одобрен план развития энергокомплекса на шесть лет

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Министерство энергетики РФ одобрило и утвердило план развития энергокомплекса Свердловской области на шесть лет. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«В энергосистеме Свердловской области наблюдается стабильный прирост электропотребления. Так, согласно прогнозу, к 2028 году планируется увеличение потребления электрической энергии до 45,7 млрд кВт/ч со среднегодовым темпом прироста 0,88%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 6765 МВт со среднегодовым темпом прироста 0,78%», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Чтобы исключить риски выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений, был создан план перспективного развития соответствующей инфраструктуры.

Ранее развитие энергосистем Среднего Урала велось согласно схеме и программе развития региональной энергетики. С 2023 года мероприятия по развитию энергосистем добавляются в схему и программу развития электроэнергетических систем страны. Их разрабатывает системный оператор, а затем на шесть лет утверждает Министерство энергетики РФ.

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