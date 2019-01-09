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В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи квартир в новых домах квартала «Олимпика»

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга открылись продажи квартир в двух новых домах квартала «Олимпика». Выбрать жилье можно в доме 12.4 на первой линии напротив Преображенского парка или в доме 12.8 в самом центре квартала, сообщает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

В домах предусмотрены классические планировки и евроформат с кухней-гостиной. Помимо этого, выполнена отделка жилья под ключ, применены энергоэффективные решения. Как и в других домах Академического района, здесь имеются просторные дворы с детскими площадками и кортами. В Преображенском парке уже открыт ледовый каток и ведется строительство новогоднего городка.

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