В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи квартир в новых домах квартала «Олимпика»

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга открылись продажи квартир в двух новых домах квартала «Олимпика». Выбрать жилье можно в доме 12.4 на первой линии напротив Преображенского парка или в доме 12.8 в самом центре квартала, сообщает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».



В домах предусмотрены классические планировки и евроформат с кухней-гостиной. Помимо этого, выполнена отделка жилья под ключ, применены энергоэффективные решения. Как и в других домах Академического района, здесь имеются просторные дворы с детскими площадками и кортами. В Преображенском парке уже открыт ледовый каток и ведется строительство новогоднего городка.