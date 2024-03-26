Свердловские власти направили 16 млн рублей на поддержку нового механизма финансирования программы по замене лифтов

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Свердловские власти профинансируют до 30% договоров, заключенных по программе замены лифтов, реализуемой в регионе по поручению губернатора Евгения Куйвашева. На эти цели дополнительно выделили более 16 млн руб. субсидий, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что в настоящее время в регионе заключили первые договоры на замену в рассрочку 18 лифтов, 13 из которых — в Нижнем Тагиле, четыре — в Екатеринбурге, один — в Краснотурьинске.



«При заключении таких договоров собственники оплачивают 30% от стоимости договора со специального счета, после чего новый лифт вводится в эксплуатацию. Далее региональные власти предоставляют субсидию за счет бюджетных средств в размере не более 30% от договора. Оставшиеся 40% от стоимости будут оплачены равными долями ежемесячно в течение пяти лет за счет уплачиваемых взносов на капремонт», — пояснил Николай Смирнов.



Он также отметил, что в начале 2024 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева Екатеринбург и Нижний Тагил получили на замену 265 лифтов субсидии в размере 325,7 млн руб. Всего за последние пять лет в рамках программы проведена замена 1 тыс. 471 лифта на общую сумму 3,8 млрд руб. Свердловская область вышла на плановую замену лифтового оборудования, ускоренная массовая замена старых лифтов закончена два года назад.



Напомним, что лифты, введенные в эксплуатацию до 2013 года и отработавшие назначенный срок службы (25 лет), должны быть приведены в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». На территории Свердловской области замена лифтов с истекшим сроком эксплуатации в многоквартирных домах выполняется двумя способами. Первый — на условиях софинансирования из средств областного бюджета, бюджетов соответствующих муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также средств собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капремонта на специальном счете. Второй — за счет средств фонда, когда платежи жителей поступают на счет регионального оператора.