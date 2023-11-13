В Свердловской области до конца 2023 года заменят в общей сложности 410 лифтов за 1,3 млрд рублей

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УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В многоквартирных домах Екатеринбурга в 2023 году предполагается заменить 223 лифта. Из ...

В Свердловской области досрочно заменят более 500 лифтов по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Свердловской области досрочно будет заменено 552 лифта в многоквартирных домах, из ...

Из бюджета Екатеринбурга направят более 143,4 млн рублей на субсидирование работ по замене лифтов

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, ...

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УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтовых оборудований до конца ...

До конца 2014 года в жилых домах Екатеринбурга планируют заменить 120 лифтов

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2014. До конца 2014 года в жилых домах Екатеринбурга планируют заменить 120 лифтов, сообщает ...