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13.11.2023

В Свердловской области до конца 2023 года заменят в общей сложности 410 лифтов за 1,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области до конца текущего года планируется заменить в общей сложности 410 лифтов. На эти цели выделено 1,3 млрд руб., сообщает департамент информационной политики региона.

На текущий момент заменены уже 338 подъемных устройств в многоквартирных домах с формированием фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. В следующем году плановые работы по установке нового оборудования будут продолжены.

«В 2024 году в рамках реализации программы по капитальному ремонту планируется произвести замену 326 лифтов. На эти цели предполагается выделить дополнительные средства из бюджета региона. Точное количество лифтов, подлежащих замене в следующем году за счет поддержки областного бюджета, будет определено к концу декабря», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

При этом порядка 1,5 тыс. лифтов необходимо заменить в домах с формированием фонда капитального ремонта на специальном счете собственников помещений.

Напомним, что в многоквартирных домах Екатеринбурга до конца 2023 года будет заменено 223 лифта. Из них 191 устройство уже введено в эксплуатацию. В следующем году городские власти планируют установить порядка 300 лифтовых кабин.
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