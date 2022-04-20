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В многоквартирных домах Екатеринбурга заменят 223 лифта

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В многоквартирных домах Екатеринбурга в 2023 году предполагается заменить 223 лифта. Из них 191 лифт уже ввели в эксплуатацию, рассказал начальник Управления ЖКХ городской администрации Александр Брагин.

Он отметил, что по правилам безопасности лифты нужно менять после окончания 25-летнего срока службы. По его словам, программа по замене лифтов осуществляется за счет софинансирования, куда включены средства собственников многоэтажного жилья и субсидии из городского и регионального бюджетов.

«Планируется определить рассрочку на пять лет для собственников многоквартирных домов по уплате процентов софинансирования стоимости работ по замене лифта. Такая схема позволит снизить финансовую нагрузку и поменять большее количество лифтов в домах», — цитирует А. Брагина пресс-служба администрации города.

За четыре года действия программы удалось установить свыше 1 тыс. новых подъемных конструкций. В следующем году городские власти планируют установить порядка 300 лифтовых кабин.
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