В многоквартирных домах Екатеринбурга заменят 223 лифта

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Депутаты городской думы Екатеринбурга утвердили план по замене лифтов в зданиях ...11.02.2021 Из бюджета Екатеринбурга направят более 143,4 млн рублей на субсидирование работ по замене лифтов
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, ...14.07.2015 В Екатеринбурге заменят 14 старых лифтов в многоквартирных домах
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2015. В Екатеринбурге в рамках реализации муниципальной программы по модернизации лифтовых ...22.10.2014 В многоквартирных домах Екатеринбурга будут дополнительно заменены лифты
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2014. Администрация Екатеринбурга в рамках реализации муниципальной программы по замене ...10.10.2013 В 2013 году в Екатеринбурге планируют заменить 164 лифта в жилых домах
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2013. В Екатеринбурге в рамках реализации целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства ...