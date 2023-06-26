Правительство Свердловской области утвердило возможность замены лифтов в рассрочку по губернаторской программе

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Порядка 600 новых лифтов в многоквартирных домах Свердловской области были поставлены в ...07.04.2023 В Свердловской области досрочно заменят более 500 лифтов по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Свердловской области досрочно будет заменено 552 лифта в многоквартирных домах, из ...11.02.2021 Из бюджета Екатеринбурга направят более 143,4 млн рублей на субсидирование работ по замене лифтов
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, ...22.07.2019 В Свердловской области к концу 2021 года в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтов
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтовых оборудований до конца ...10.11.2011 В 2012 году в жилых домах Екатеринбурга планируется заменить более 120 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2011. По распоряжению главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба продолжается процесс ...