Правительство Свердловской области утвердило возможность замены лифтов в рассрочку по губернаторской программе

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Правительство Свердловской области утвердило возможность замены лифтов в многоквартирных домах в рассрочку. Новый инструментарий доступен по губернаторской программе, если собственники аккумулируют средства на капремонт на специальных счетах, сообщает департамент информационной политики региона.



«По решению губернатора Евгения Куйвашева, собственники имеют право на компенсацию до 80% средств, затраченных на установку лифта. Но у собственников не всегда есть возможность внести необходимую сумму сразу. В связи с этим разработан механизм замены лифтов с применением рассрочки платежа не менее трех лет. Новый механизм позволит привлечь субсидию — до 30% от полной стоимости замены лифта», — рассказал первый заместитель областного министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Чикризов.



Уточним, что на Среднем Урале, в соответствии с решением главы региона, деньги на замену лифтов в домах со спецсчетами выделяются из региональной казны. Этот опыт в итоге начали применять другие российские субъекты.



В 2023 году на обновление примерно 300 лифтов в подобных домах предусмотрено свыше 400 млн руб.