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Вчера, 12:22

С января свердловчане будут получать квитанции за капремонт с начислениями по новым тарифам

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Жители Свердловской области уже в январе получат квитанции за капитальный ремонт с начислениями по новым тарифам. Минимальный размер взноса с 1 кв. метра площади помещения увеличится до 14 руб. 81 коп., сообщает пресс-служба Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

«Ежемесячный платеж за капитальный ремонт с января 2023 года будет выше в связи с увеличением минимального размера взноса с 1 кв. метра площади помещения до 14 руб. 81 коп. Новый тариф утвержден постановлением правительства Свердловской области от 21 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капремонте жилых домов, и увеличения затрат на «сметные ресурсы» — оплату труда, эксплуатацию строительных машин и техники. Рост ставки позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение.

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