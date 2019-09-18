С января свердловчане будут получать квитанции за капремонт с начислениями по новым тарифам

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. В Свердловской области принято постановление о повышении с 1 января 2020 года размера ...

В Свердловской области с 1 января подорожает размер взноса на капремонт МКД

В Свердловской области с начала 2019 года размер взноса за капремонт вырос на 36 копеек

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2019. Квитанции с новым тарифом на капитальный ремонт жители Свердловской области получат уже ...