УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:06

В Свердловской области в 2022 году стоимость работ по капремонту жилых домов повысилась на 12,6%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. На Среднем Урале стоимость работ по капремонту жилой недвижимости в 2022 году увеличилась на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 262 млн руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

По его словам, основными причинами этого стало удорожание стоимости строительных материалов, применяемых при капремонте жилых домов, увеличение цен на услуги подрядчиков и затраты на проекты смет. Также он отметил, что минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом текущего уровня инфляции. Это позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение.

«В регионе собираемость взносов на ремонтные работы составляет 96,46%. Если мы будем собирать 100% платежей и более, то нам в дальнейшем удастся избежать роста начислений за капремонт», — сказал он.

На сегодняшний день задолженность области составляет 3 млрд 556 млн руб. (+146 млн руб.), в местные судебные инстанции направлены для рассмотрения дела по неуплате на сумму 618 млн руб.

В 2022 специалисты подрядных компаний отремонтировали 666 домов и 110 лифтов. Кроме того, как сказал эксперт, Свердловская область входит в 20 лучших субъектов РФ по своевременной уплате взносов за капремонт. Ожидается, что в наступившем году реконструируют 676 жилых здания и 102 лифта.

Объем финансирования на 2023 год превысит 6 млрд руб. Если собираемость платежей в регионе будет высокой, то фонд составит более 8 млрд. руб. На Среднем Урале в фонде капитального ремонта находится 29 тыс. домов.

Также С. Суханов рассказал, что горожане могут оспорить начисленные тарифы по ЖКХ, обратившись в прокуратуру по месту жительства.

Напомним, что ранее стало известно, что с января свердловчане будут получать квитанции за капремонт с начислениями по новым тарифам. Минимальный размер взноса с 1 кв. метра площади помещения увеличился до 14 руб. 81 коп.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.01.2023 С января свердловчане будут получать квитанции за капремонт с начислениями по новым тарифам

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Жители Свердловской области уже в январе получат квитанции за капитальный ремонт с ...

15.02.2022 Задолженность жителей Свердловской области по программе капитального ремонта составляет около 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. Жители Свердловской области должны по программе капитального ремонта в сумме около 3 ...

03.02.2020 Собираемость взносов за капремонт в Свердловской области составляет 96,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2020. Уровень собираемости платежей за капитальный ремонт на Среднем Урале по итогам 2019 ...

22.07.2019 В Свердловской области собираемость взносов на капремонт домов составляет 95%

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области собираемость взносов на капремонт многоквартирных жилых домов в ...

22.04.2014 В Свердловской области проведут капремонт общего имущества 29 тыс. домов до 2044 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2014. В Свердловской области проведут капитальный ремонт общего имущества в 29 тыс. ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (223)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18