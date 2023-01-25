В Свердловской области в 2022 году стоимость работ по капремонту жилых домов повысилась на 12,6%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. На Среднем Урале стоимость работ по капремонту жилой недвижимости в 2022 году увеличилась на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 262 млн руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.



По его словам, основными причинами этого стало удорожание стоимости строительных материалов, применяемых при капремонте жилых домов, увеличение цен на услуги подрядчиков и затраты на проекты смет. Также он отметил, что минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом текущего уровня инфляции. Это позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение.



«В регионе собираемость взносов на ремонтные работы составляет 96,46%. Если мы будем собирать 100% платежей и более, то нам в дальнейшем удастся избежать роста начислений за капремонт», — сказал он.



На сегодняшний день задолженность области составляет 3 млрд 556 млн руб. (+146 млн руб.), в местные судебные инстанции направлены для рассмотрения дела по неуплате на сумму 618 млн руб.



В 2022 специалисты подрядных компаний отремонтировали 666 домов и 110 лифтов. Кроме того, как сказал эксперт, Свердловская область входит в 20 лучших субъектов РФ по своевременной уплате взносов за капремонт. Ожидается, что в наступившем году реконструируют 676 жилых здания и 102 лифта.



Объем финансирования на 2023 год превысит 6 млрд руб. Если собираемость платежей в регионе будет высокой, то фонд составит более 8 млрд. руб. На Среднем Урале в фонде капитального ремонта находится 29 тыс. домов.



Также С. Суханов рассказал, что горожане могут оспорить начисленные тарифы по ЖКХ, обратившись в прокуратуру по месту жительства.



Напомним, что ранее стало известно, что с января свердловчане будут получать квитанции за капремонт с начислениями по новым тарифам. Минимальный размер взноса с 1 кв. метра площади помещения увеличился до 14 руб. 81 коп.