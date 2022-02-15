Собираемость взносов за капитальный ремонт по состоянию на 31 июля в Свердловской области составляет 94%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. Жители Свердловской области должны по программе капитального ремонта в сумме около 3 ...23.07.2020 В I полугодии собираемость платежей в фонд капремонта Свердловской области составила 91,72%
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2020. За первые полгода 2020 года собираемость платежей в фонд капремонта Свердловской ...03.02.2020 Собираемость взносов за капремонт в Свердловской области составляет 96,4%
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2020. Уровень собираемости платежей за капитальный ремонт на Среднем Урале по итогам 2019 ...22.07.2019 В Свердловской области собираемость взносов на капремонт домов составляет 95%
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области собираемость взносов на капремонт многоквартирных жилых домов в ...25.09.2017 По итогам семи месяцев собираемость взносов за капремонт в Свердловской области превысила 88%
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. По итогам семи месяцев 2017 года собираемость средств в фонд капремонта в Свердловской ...