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Собираемость взносов за капитальный ремонт по состоянию на 31 июля в Свердловской области составляет 94%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. На Среднем Урале собираемость взносов за капитальный ремонт, по данным на 31 июля, составляет 94%. О размере задолженности и планах по повышению ставки тарифа на капремонт на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге, рассказали министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

Николай Смирнов подчеркнул, что в ближайшее время повышение тарифа в регионе не планируется.

«В ближайшее время мы не планируем изменять ставку платы за капитальный ремонт. Ее размера достаточно для проведения того объема работ, который запланирован. Отмечу, что собираемость данного вида платежей в Свердловской области выше, чем за другие виды коммунальных услуг», — рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ.

Станислав Суханов, в свою очередь, рассказал, что к концу года планируется выйти на уровень собираемости в 96,5%, который в регионе фиксируется ежегодно. Задолженность свердловчан за услуги капитального ремонта, таким образом, каждый год в среднем прирастает на 220 млн руб.

«При собираемости на уровне 96,5% задолженность ежегодно прирастает на 220 млн руб. На 1 января задолженность свердловчан составляла 3 млрд 556 млн руб. с домов, которые находятся на общекотловом способе формирования. Сейчас этот показатель составляет порядка 3 млрд 834 млн руб. Таким образом, сейчас сумма задолженности выросла на 270 млн руб., но к концу года рост будет в районе 240 млн руб.», — сказал С. Суханов.

Он также добавил, что ежегодно из областного бюджета выделяется от 30 до 40 млн руб. на претензионно-исковую работу с должниками. Благодаря этому удается взыскивать 650-700 млн руб. каждый год.
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