Запланированные на 2023 год капремонты многоквартирных жилых домов в Свердловской области завершены на 75%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. На Среднем Урале на 75% завершены запланированные на 2023 год капитальные ремонты многоквартирных жилых домов. О ходе работ на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге, рассказали министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.



Николай Смирнов отметил, что в этом году в регионе всего должно быть капитально отремонтировано 684 дома, в 676 из них ведутся строительно-монтажные работы. В это число входят и дома, где идет замена лифтового оборудования.



Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены к 1 ноября текущего года.



«Не все виды работ получается закрыть вовремя, но мы надеемся, что 95% работ в этом году к этой дате удастся выполнить», — уточнил Станислав Суханов.



Он также отметил, что к 15 августа должны быть завершены работы на системах теплоснабжения в 195 домах. На сегодняшний день на 100% готовы 73 дома, в остальных степень готовности составляет порядка 80%.



«Если какие-то дома не успеем до 15 августа, то к началу отопительного сезона они будут сделаны», — заверил гендиректор Регионального фонда содействия капитальному ремонту.



Кроме того, к 1 октября в регионе должны быть закончены работы по замене и ремонту плоских крыш. На сегодняшний день завершено 275 таких объектов из 470 — готовность составляет более 82%.



Также в технической готовности находится лифтовое оборудование на более чем 50% из 93 объектов, подлежащих плановой замене в 2023 году.