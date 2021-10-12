Запланированные на 2023 год капремонты многоквартирных жилых домов в Свердловской области завершены на 75%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. Запланированные работы по программе капитального ремонта в Свердловской области в 2021 ...13.07.2021 Долг жителей Свердловской области по взносам за капитальный ремонт достиг 3,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных ...23.07.2020 В 2020 году в многоэтажном жилфонде Екатеринбурга заменят 196 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2020. В 2020 году в многоэтажном жилфонде Екатеринбурга заменят 196 лифтов. Об этом сегодня ...25.09.2017 В Свердловской области степень готовности домов по программе капремонта составляет 78%
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Свердловской области степень готовности домов, ремонтируемых в 2017 году в рамках ...16.10.2009 Лишь 18 субъектов РФ полностью завершили работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2009. «В ряде регионов работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, связанные с ...