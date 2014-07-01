За 10 лет в Свердловской области проведен капитальный ремонт в 8 тыс. 581 многоквартирном доме

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2014. Более 27 000 многоквартирных домов Свердловской области попали под программу ...

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2013. Правительство Свердловской области учредило фонд, в который будут поступать отчисления ...

В Свердловской области жители новостроек будут платить за капремонт ветхих домов

Единая ставка на капремонт в Свердловской области будет установлена на уровне 6,1 руб. за кв. м.

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2013. Правительство Свердловской области с 2014 года установит единую ставку на капитальный ...