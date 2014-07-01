За 10 лет в Свердловской области проведен капитальный ремонт в 8 тыс. 581 многоквартирном доме

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2014. Более 27 000 многоквартирных домов Свердловской области попали под программу ...31.10.2013 В Свердловской области жители новостроек будут платить за капремонт ветхих домов
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2013. Правительство Свердловской области учредило фонд, в который будут поступать отчисления ...31.10.2013 Единая ставка на капремонт в Свердловской области будет установлена на уровне 6,1 руб. за кв. м.
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2013. Правительство Свердловской области с 2014 года установит единую ставку на капитальный ...19.12.2012 С начала года в Свердловской области отремонтировано 183 многоквартирных дома
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2012. В Свердловской области успешно завершены две программы 2012 г. по капитальному ремонту ...28.03.2012 В 2012 году Фонд реформирования ЖКХ выделит Свердловской области более 1 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2012. На капитальный ремонт домов и переселение граждан из аварийного жилья в 2012 году Фонд ...