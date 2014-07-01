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Вчера, 12:05

За 10 лет в Свердловской области проведен капитальный ремонт в 8 тыс. 581 многоквартирном доме

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. За 10 лет работы регионального фонда капитального ремонта в Свердловской области был комплексно отремонтирован 8 тыс. 581 многоквартирный дом (около 18,5 млн кв. м.). Об этом сегодня рассказал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По словам Н. Смирнова, субподрядчики фонда (проектировщики, маляры, штукатуры, кровельщики) выполнили 42 тыс. 148 единиц строительно-монтажных работ.

«По поручению губернатора Свердловской области удалось выстроить круглогодичную систему капитального ремонта, у нас нет перерыва на зиму. Заканчиваются работы, к тому времени фонд отторговывает следующий год, и подрядные организации заходят на следующие дома. Благодаря этому нам удалось создать пул постоянных бригад», — рассказал Н. Смирнов, уточнив, что данные бригады проходят курсы повышения квалификации за счет фонда капремонтов и относятся к его подрядам как к постоянной работе.

В 2023 году было комплексно отремонтировано 677 многоквартирных домов (было выполнено 1 тыс. 645 единиц работ различных видов). Свердловский фонд капитального ремонта входит в топ-5 лучших фондов в России, подчеркнул министр.
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