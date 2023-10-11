УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:21

На Среднем Урале капремонт многоквартирных домов по программе 2023 года выполнен почти на 100%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Капитальный ремонт 676 жилых домов завершается в 56 муниципалитетах Свердловской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

Генеральный директор областного Фонда капитального ремонта Станислав Суханов сообщил, что стопроцентное выполнение плановых объемов работ подрядчики показывают во всех городах Восточного управленческого округа, в Западном — 99%, в Горнозаводском, Северном и Южном управленческих округах — 98%, а в Екатеринбурге — 96%.

«Все сезонные работы по ремонту плоских кровель, фасадов и заливке отмосток, а также работы по ремонту систем теплоснабжения завершены во всех многоквартирных домах области. Закончить все оставшиеся ремонтные работы и выйти на стопроцентное выполнение Фонд капитального ремонта планирует к концу календарного года», — подчеркнул Станислав Суханов.

Также в домах девяти муниципалитетов области сделана плановая замена лифтового оборудования, а в Екатеринбурге подрядчики приступили к замене лифтового оборудования в домах — объектах культурного наследия. Планируется установить 18 подъемников в 12 домах-памятниках, еще 14 единиц оборудуют в 11 многоквартирных домах к концу года.

Отметим, что в 2024 году Фонд продолжит реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов. В общей сложности на следующий год за счет средств организации запланировано обновить порядка 800 жилых зданий в Свердловской области.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.10.2023 В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...

31.07.2023 Запланированные на 2023 год капремонты многоквартирных жилых домов в Свердловской области завершены на 75%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. На Среднем Урале на 75% завершены запланированные на 2023 год капитальные ремонты ...

14.01.2022 В Екатеринбурге в 2022 году проведут капитальный ремонт 179 многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план капитального ремонта многоквартирных ...

12.10.2021 Программа капитального ремонта домов в Свердловской области выполнена на 87%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. Запланированные работы по программе капитального ремонта в Свердловской области в 2021 ...

28.08.2009 В Свердловской области по программе капитального ремонта 2009 года завершены работы в 212 домах

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2009. В Свердловской области по программе капитального ремонта 2009 года завершен ремонт в ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (466)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18