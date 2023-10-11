На Среднем Урале капремонт многоквартирных домов по программе 2023 года выполнен почти на 100%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...31.07.2023 Запланированные на 2023 год капремонты многоквартирных жилых домов в Свердловской области завершены на 75%
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. На Среднем Урале на 75% завершены запланированные на 2023 год капитальные ремонты ...14.01.2022 В Екатеринбурге в 2022 году проведут капитальный ремонт 179 многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план капитального ремонта многоквартирных ...12.10.2021 Программа капитального ремонта домов в Свердловской области выполнена на 87%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. Запланированные работы по программе капитального ремонта в Свердловской области в 2021 ...28.08.2009 В Свердловской области по программе капитального ремонта 2009 года завершены работы в 212 домах
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2009. В Свердловской области по программе капитального ремонта 2009 года завершен ремонт в ...