На Среднем Урале капремонт многоквартирных домов по программе 2023 года выполнен почти на 100%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Капитальный ремонт 676 жилых домов завершается в 56 муниципалитетах Свердловской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Генеральный директор областного Фонда капитального ремонта Станислав Суханов сообщил, что стопроцентное выполнение плановых объемов работ подрядчики показывают во всех городах Восточного управленческого округа, в Западном — 99%, в Горнозаводском, Северном и Южном управленческих округах — 98%, а в Екатеринбурге — 96%.



«Все сезонные работы по ремонту плоских кровель, фасадов и заливке отмосток, а также работы по ремонту систем теплоснабжения завершены во всех многоквартирных домах области. Закончить все оставшиеся ремонтные работы и выйти на стопроцентное выполнение Фонд капитального ремонта планирует к концу календарного года», — подчеркнул Станислав Суханов.



Также в домах девяти муниципалитетов области сделана плановая замена лифтового оборудования, а в Екатеринбурге подрядчики приступили к замене лифтового оборудования в домах — объектах культурного наследия. Планируется установить 18 подъемников в 12 домах-памятниках, еще 14 единиц оборудуют в 11 многоквартирных домах к концу года.



Отметим, что в 2024 году Фонд продолжит реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов. В общей сложности на следующий год за счет средств организации запланировано обновить порядка 800 жилых зданий в Свердловской области.