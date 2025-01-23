В Свердловской области в 2025 году запланирован капитальный ремонт более 770 домов

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. На Среднем Урале в рамках программы капитального ремонта за девять лет обновили более ...30.09.2024 На Среднем Урале план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%. ...17.08.2023 В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится
В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах не изменится. Такое ...12.10.2021 Программа капитального ремонта домов в Свердловской области выполнена на 87%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. Запланированные работы по программе капитального ремонта в Свердловской области в 2021 ...03.07.2018 План на 2018 год по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области выполнен на 50,6%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Плановые показатели 2018 года по капремонту многоквартирных домов (МКД) на Среднем ...