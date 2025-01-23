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23.01.2025

В Свердловской области в 2025 году запланирован капитальный ремонт более 770 домов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Свердловской области в 2025 году запланирован капитальный ремонт более 770 домов. Средства будут выделены Фондом капитального ремонта. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Подрядчики обновят инженерные коммуникации, поменяют систему электроснабжения, установят новые лифты, а также отремонтируют крыши, фасады и так далее.

По словам директора регионального Фонда капитального ремонта Станислава Суханова, работы по капремонту в области ведутся круглый год, организованно и согласно плану. Глава региона Евгений Куйвашев осуществляет содействие и держит данный процесс на контроле.

Отметим, что план капремонта на 2024 год был выполнен в полном объеме. За год специалисты отремонтировали 765 объектов в 72 муниципалитетах Свердловской области. Работы обошлись в сумму около 6,59 млрд руб.
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