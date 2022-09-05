В Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области подходит к концу подготовка к отопительному сезону. Большая ...26.06.2019 На подготовку Свердловской области к отопительному сезону потратят 6,8 миллиардов рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Свердловской области планируется потратить 6,8 млрд руб. на подготовку жилфонда и ...04.07.2017 На Среднем Урале к отопительному сезону подготовили 20% котельных
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. По состоянию на 1 июля средний уровень готовности жилищного фонда и объектов ...07.08.2014 Свердловский жилфонд готов к зиме более чем на 60%
Среднеобластной показатель технической готовности объектов ЖКХ к зиме составляет более 60%, сообщает департамент ...07.08.2014 Жилищный фонд Свердловской области готов к зиме более чем на 60%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2014. Среднеобластной показатель технической готовности объектов ЖКХ к зиме составляет более ...