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Вчера, 17:43

В Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км электрических сетей, 160 км ветхих тепловых сетей и более 100 км ветхих водопроводных сетей. Работы выполнены на 70% от плана, рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

«К отопительному периоду уже полностью подготовлено 876 котельных, свыше 64,7 млн кв. метров жилищного фонда, почти 53 тыс. км электрических сетей. Подготовлено тепловых сетей — более 9 тыс. км, водопроводных сетей — 8,3 тыс. км, канализационных сетей — 4,8 тыс. км», — цитирует его департамент информационной политики Среднего Урала.

На 10 августа в муниципалитетах подготовлены запасы 31,4 тыс. т угля (74,6% от плана), 0,7 тыс. т жидкого топлива (77,8%), 72,1 тыс. кубометров дров (134,8%). На подготовку к отопительному сезону планируется выделить более 7,8 млрд руб. Организации ЖКХ сформировали более 1 тыс. аварийных бригад, в распоряжении которых 1,8 тыс. единиц техники.
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