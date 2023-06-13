В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра пройдет лекция «Япония ...10.05.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о забытых профессиях дореволюционного Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 11 мая пройдет лекция, ...11.04.2023 Сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают в Екатеринбурге лекции об архитектуре Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоится цикл лекций, посвященных архитектуре ...10.04.2023 В Екатеринбурге откроется выставка «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа»
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге завтра откроется выставка «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — ...24.03.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут завершающие мероприятия в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 26 марта, ...