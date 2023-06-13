В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Столичная панорама». После 30 июля она завершит свою работу, сообщает пресс-служба музея.«В последние дни работы выставки «Столичная панорама» приглашаем вас на специальные экскурсии от куратора проекта — научного сотрудника Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Виктора Лооги. Вы совершите путешествие по улицам и площадям Санкт-Петербурга, проследите историю становления и развития «северной Пальмиры» — от проектной графики начала XVIII века до работ «мирискусников» начала XX века, отразивших парадный облик города и его «изнанку», — сообщается в анонсе мероприятия.Все участники экскурсии получат в подарок каталог выставки «Столичная панорама. Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа» с автографами автора издания и куратора проекта.Начало мероприятия — 28 июля в 18.30. Количество билетов ограничено. Добавим, что проведение выставки в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 было приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Осенью этого года в рамках празднования юбилея города из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».