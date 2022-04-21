В Екатеринбурге Музей наивного искусства представит выставку новых поступлений «Ожидание чуда»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. В Екатеринбурге в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) завтра состоится открытие выставки новых поступлений «Ожидание чуда».
За пять лет существования Музея наивного искусства в его коллекцию поступило более 100 работ, 90 из которых и будет представлено на новой выставке. Главная задача экспозиции — рассказать зрителю о той работе, которая скрыта от глаз обычных людей.
«Нам в этом году исполняется пять лет, и мы решили подвести некоторые итоги нашей работы, которая скрыта от глаз посетителей», — рассказывает заведующий сектором наивного искусства ЕМИИ, куратор выставки Андрей Бобрихин,
Триптих М. Марьевой «Как кошка с собакой», 2015
В экспозиции можно увидеть произведения как приобретенные музеем, так и подаренные художниками, коллекционерами и наследниками авторов работ.
Зрителей ждет широкая география авторов — от Гватемалы и Хорватии до Хвалынска, Обнинска и северной деревни Мари-Ошаево Кировской области, а также большое разнообразие тем, сюжетов и техник представленных работ, что очень важно для понимания наивного искусства.
Несколько работ в коллекции принадлежит кисти художницы из Екатеринбурга Марины Марьевой. Особо Андрей Бобрихин выделил триптих «Как кошка с собакой», отметив, что именно эти произведения художницы больше всего привлекают внимание детей и женщин.
Выставка «Ожидание чуда» будет представлена в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18 с 1 июля по 30 октября 2022 года.
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