«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 января прибудет коллекция ...

В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...