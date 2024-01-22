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22.01.2024

«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

В культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 января прибудет коллекция предметов искусства из Пермской художественной галереи (ПХГ). Идея выездного проекта под названием «Пермское посольство» возникла в связи с переездом Пермской художественной галереи в новое здание.

Соглашение о проекте было подписано 15 ноября 2023 года в рамках ежегодного Общего собрания Союза музеев России директором ЕМИИ Никитой Корытиным и директором ПХГ Юлией Тавризян.

«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

Проект «Пермское посольство» предполагает тотальную интервенцию в постоянные экспозиции двух площадок ЕМИИ — в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — знаковых произведений русской и западноевропейской живописи из пермского собрания, которые зрители могут увидеть в течение всего 2024 года. Это существенно дополнит общую картину развития изобразительного искусства, позволит познакомиться с его новыми ключевыми фигурами, расширит представление о творчестве хорошо известных авторов.

«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

В экспозицию западноевропейского искусства в центре «Эрмитаж-Урал» включено 20 работ мастеров Италии, Голландии, Фландрии и Франции XV-XIX веков. При этом самое раннее произведение принадлежит кисти мастера итальянского Ренессанса Антонио да Витербо и датируется концом XV — началом XVI века.

«Мадонна с младенцем» выполнена темперой на деревянной доске и соединяет традиционную композиционную схему и новый для своего времени колорит», — сообщается на сайте ЕМИИ.

«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

Итальянская школа представлена работами Гвидо Рени, Альберто Карльери, Джузеппе Кьяри и других. Голландская и фламандская школы — именами крупнейших художников XVII века, к которым относятся Ян Брейгель Старший, Пауль де Вос, Якоб Йорданс.

«Работы Йорданса и его школы из пермского собрания — «Павел и Варнава в Листре» и «Пир короля» — вместе с полотном «Мелеагр и Аталанта» из коллекции ЕМИИ познакомят зрителей с тремя периодами творчества художника и продемонстрируют важнейшие для него сюжеты: фольклорный, мифологический и религиозный. Картины Франсуа-Ксавье Фабра и Жана Батиста Греза представят портретный жанр во французской живописи», — говорится в анонсе проекта.

«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

Коллекция западноевропейского искусства ПХГ является одной из самых обширных в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. За вековую историю здесь сложилось собрание, куда вошли произведения, украшавшие царские дворцы в Санкт-Петербурге и Павловске, фамильные особняки аристократов — Мусиных-Пушкиных, Строгановых‚ Орловых, Абамелек-Лазаревых, коллекции известных купцов и промышленников Щукиных и Брокар, представителей русской интеллигенции — Бенуа, Боткина, Габричевских.

«Пермское посольство» продемонстрирует жителям и гостям Екатеринбурга избранные европейские полотна, которые стали основой коллекции прикамского музея в начальный период его истории — в 1920-1930-х годах.

«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

Так, в экспозицию русского искусства ЕМИИ почти на год войдет 30 работ из постоянной экспозиции ПХГ. Они разнообразны по жанрам, темам, стилистике, ярко отражают основные этапы развития отечественного искусства XVIII — начала XX века. Экспонирование этих предметов искусства даст зрителям возможность более полно представить особенности и масштабы русского искусства в его лучших образцах.

Парадные и камерные портреты мастеров XVIII века — Пьетро Ротари, Федора Рокотова, Николая Тончи — вкупе с пейзажными полотнами из коллекции ЕМИИ создадут образ эпохи, прославившейся интересом к деятельным личностям.

«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

Искусство первой половины XIX века будет представлено как романтическими морскими пейзажами Ивана Айвазовского, так и портретными работами Василия Тропинина.

«Особый акцент в экспозиции сделан на произведениях выпускников Императорской Академии художеств, прошедших стажировки в Италии и опиравшихся на лучшие традиции классического искусства. Масштабные полотна Федора Бруни («Богоматерь с младенцем»), Василия Худоярова («Меркурий и Аргус»), Федора Бронникова («Римские бани»), Александра Сведомского («На дворе гостиницы в Риме») создают величественную атмосферу идеальных образов, совершенных форм и виртуозной живописи. Этими качествами наделены и портретные образы Карла Брюлова («Портрет Великой княгини Ольги Николаевны»), Ивана Макарова («Портрет сестер Перовских», одна из которых впоследствии стала революционеркой)», — сообщается в анонсе проекта.

«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

Живопись художников-реалистов членов Товарищества передвижных художественных выставок — Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Алексея Корзухина, Владимира Маковского — позволяет зрителю почувствовать достоверность сцен повседневной жизни, а также оценить психологическую сложность характеров героев того времени.

Период поисков нового художественного языка в живописи на рубеже XIX-XX веков отражают работы Бориса Кустодиева («Парижский бульвар ночью»), Игоря Грабаря («Весенний ветерок»), Сергея Виноградова («Головинка»), Виктора Борисова-Мусатова («Аллея»). Яркие краски картин и экспрессивная манера письма создают впечатление праздника и слияния человека с природой.

«Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

Живописные произведения из собрания ПХГ вступают в экспозиции в живой диалог с работами из коллекции ЕМИИ и складываются в сложный и многомерный образ мира, запечатленный мастерами нескольких эпох.

Изображения с официального сайта Пермской художественной галереи
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