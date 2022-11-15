Коллекция западноевропейского искусства екатеринбургского музея ИЗО в 2022 году пополнилась полусотней новых произведений

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В этом году Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию европейского искусства несколькими десятками произведений. Предметы были отобраны из частного собрания наследников известного уральского коллекционера и арт-дилера Александра Алексина, сообщает пресс-служба учреждения культуры.



Всего в состав закупки вошел 51 предмет западноевропейского искусства. Так, в раздел изобразительного искусства поступило 30 работ: 17 живописных произведений и 13 скульптур. Коллекцию фарфора пополнили 10 произведений, выполненных на различных западноевропейских предприятиях в XIX-XX веках, и пять произведений, которые представляют стеклодельное производство Франции и Германии рубежа XIX-XX веков.









Среди предметов западноевропейского декоративно-прикладного искусства в закупке представлены произведения художественной бронзы начала XX века, иллюстрирующие традиционные формы и сюжеты ар-нуво. А также — каминные часы 1920-1930-х годов, представляющие типичную работу мастеров эпохи ар-деко и сочетающие бронзовую скульптуру и цветной камень.







В настоящее время сотрудники музея обрабатывают новые поступления и готовят их к включению в постоянную экспозицию западноевропейского искусства в Центре «Эрмитаж-Урал», серьезное обновление которой запланировано на весну 2023 года.



Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ