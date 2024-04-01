От завода Гарднера до империи Кузнецовых

В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) на улице Воеводина, 5 сегодня открылась выставка, посвященная истории русского частного фарфора второй половины XVIII — начала XX века. Проект приурочен к 88-летию создания ЕМИИ и 280-летнему юбилею первого фарфорового завода в России.«В честь дня рождения Музея ИЗО, который был основан в 1936 году, мы запланировали один из чисто фондовых проектов, в котором не участвуют никакие другие партнеры, а задействованы только ресурсы нашего музея. Мы стараемся ежегодно проводить выставки, в которых мы рассчитываем только на собственные силы. В прошлом году это был проект, посвященный 300-летию Екатеринбурга, в этом году это экспозиция, посвященная коллекции фарфора», — рассказал на открытии выставки директор ЕМИИ Никита Корытин.Открытие первого фарфорового предприятия Российской империи — Невской порцелиновой мануфактуры — состоялось в 1744 году. В дальнейшем она стала известна как Императорский фарфоровый завод. Несмотря на то, что российские мастера позже европейских обратились к изготовлению изделий из фарфора, им удалось не только наладить престижное производство посуды и других предметов из этого материала, но и в кратчайшие сроки достигнуть в их создании высокого технического и художественного качества. Уже спустя 20 лет в России возникает первое частное фарфоровое предприятие — завод Франца Гарднера в Вербилках.Отмечая эту важную дату в истории русского декоративно-прикладного искусства, ЕМИИ подготовил выставку, демонстрирующую широкий спектр частных фарфоровых предприятий Российской империи XVIII — начала XX века. На выставке представлено около 250 предметов из почти полутысячи, составляющих музейную коллекцию русского частного фарфора.«Это совершенно особый феномен. Большая часть вещей, которые мы показываем на этой экспозиции, публика увидит впервые — они никогда не выставлялись. Всего коллекция музея насчитывает чуть больше 500 предметов, мы показываем только половину», — отметил кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.Такой широкий предметный ряд в фондах музея появился во многом благодаря нескольким крупным поступлениям на разных этапах истории музея. Среди этих поступлений можно выделить передачи как из музейных собраний Свердловского краеведческого музея и Государственного Эрмитажа, так и из частных коллекций свердловских коллекционеров во второй половине ХХ века.В экспозиции представлены произведения первого частного завода Франца Гарднера, включая предметы из знаменитых «орденских сервизов», созданных по императорскому заказу, и полутора десятков фарфоровых предприятий, открывавшихся на протяжении XIX века.Среди них знаменитые заводы Сергея Батенина и Алексея Попова, редкие ранние предметы живописной мастерской князя Николая Юсупова в Архангельском, отдельные образцы продукции заводов Андрея Миклашевского и братьев Корниловых, а также многочисленных и малоизвестных заводов Гжели.Завершает экспозицию рассказ о деятельности представителей семьи Кузнецовых, в частности, о создании Матвеем Кузнецовым в последней трети XIX века «фарфоровой империи», известной как «Товарищество производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий».В деятельности фарфоровых предприятий раскрылись те возможности, которые были у представителей художественной промышленности в условиях открытого рынка, особенности процесса постепенной демократизации сферы роскоши и активного роста городской культуры.Выстроенная линия развития частного фарфорового производства позволяет проследить и стилевые изменения на протяжении более 150 лет отечественного декоративно-прикладного искусства.