В Екатеринбургском музее ИЗО откроется выставка русского фарфора «От завода Гарднера до империи Кузнецовых»

Екатеринбургский музей ИЗО представил программу выставок на 2024 год ...18.05.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО представят коллекцию пермской деревянной скульптуры на выставке «Спасенные боги»
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) откроется выставка «Спасенные боги», посвященная ...17.02.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО завтра откроется первая в этом году выставка русского импрессионизма «Запечатленный свет»
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) завтра состоится открытие первой в этом году ...17.06.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка «Родное искусство»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 18 июня открывается выставка ...11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...