В Екатеринбургском музее ИЗО откроется выставка русского фарфора «От завода Гарднера до империи Кузнецовых»

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) в честь своего 88-летия подготовил выставочный проект, который сформирован полностью из собственных экспонатов. Выставка «От завода Гарднера до империи Кузнецовых» посвящена 280-летию открытия Императорского фарфорового завода.«Ровно 280 лет назад, в 1744 году, на берегах Невы открылось первое фарфоровое предприятие Российской империи — Невская порцелиновая мануфактура, в дальнейшем известная как Императорский фарфоровый завод. Российская империя не только смогла наладить престижное производство, но и в кратчайшие сроки достигнуть в их создании высокого технического и художественного качества», — сообщается в анонсе мероприятия.ЕМИИ подготовил выставку, демонстрирующую широкий спектр частных фарфоровых предприятий Российской империи XVIII — начала XX века. На выставке будет представлено около 250 предметов из почти полутысячи, составляющих музейную коллекцию русского частного фарфора.В экспозиции будут представлены произведения первого частного завода Франца Гарднера и полутора десятков фарфоровых предприятий, открывавшихся на протяжении XIX века.Выставка «От завода Гарднера до империи Кузнецовых» будет представлена в залах корпуса отечественного искусства ЕМИИ на улице Воеводина, 5 с 3 апреля по 2 июня 2024 года.