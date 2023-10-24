В Екатеринбургском музее ИЗО с 25 октября стартует масштабная переэкспозиция

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) с 25 октября по 28 ноября будет проходить масштабная переэкспозиция. В связи с этим здание на улице Воеводина, 5, в ближайший месяц будет закрыто для посетителей, сообщает пресс-служба культурного учреждения.«Екатеринбургский музей изобразительных искусств на улице Воеводина, 5, закрывается до 28 ноября включительно в связи с полной переэкспозицией советского искусства. Почему закрывается все здание? Несколько десятков предметов, в основном крупную живопись, включая и очень крупные работы, например «Стадо» Аркадия Пластова, будем выносить, упаковывать, описывать их сохранность, проводить реставрационный осмотр», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.Также благодаря изменениям в корпусе отечественного искусства появится еще один малый выставочный зал, где в течение месяца сотрудники будут монтировать музейное оборудование — свет, развесочное оборудование и мобильные планшеты.Одновременно в залах второго этажа стартует монтаж экспозиции русского авангарда.«Эта работа требует постоянного нахождения в здании пары десятков людей — выставочного отдела, научного состава, хранителей и реставраторов. Поэтому обычная работа музея просто невозможна», — добавил Никита Корытин.Директор музея также отметил, что изменения подобных масштабов в ЕМИИ проводись в последний раз в период пандемии.