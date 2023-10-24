В Екатеринбургском музее ИЗО с 25 октября стартует масштабная переэкспозиция

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) завтра состоится открытие выставки «Спасенные боги. ...15.12.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО появились подарочные сертификаты с лимитированным дизайном
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) выпустил обновленные подарочные сертификаты. Карты ...11.11.2022 Екатеринбургский музей изобразительных искусств заключил соглашение о сотрудничестве c Нижегородским государственным художественным музеем
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. В рамках ежегодного Общего собрания Союза музеев России в Главном штабе ...06.10.2022 В центре Екатеринбурга появилась галерея под открытым небом с репродукциями шедевров русского авангарда из коллекции Музея ИЗО
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. В центре уральской столицы на набережной реки Исеть появилась галерея под открытым ...02.11.2015 В Екатеринбурге на реконструкцию закрылось здание музея изобразительных искусств на улице Вайнера
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2015. Со 2 ноября на реконструкцию закрывается здание Екатеринбургского музея изобразительных ...