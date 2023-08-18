В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные пройдет открытая экскурсия «В глубоком тылу»

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 сентября в 14.00 пойдет открытая экскурсия по выставке «В глубоком тылу». Проект посвящен эвакуации экспонатов Государственного Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны на Урал, сообщает пресс-служба музея.



В память о сохранении коллекции Государственного Эрмитажа в Свердловске в годы войны на мансардном этаже исторического здания центра «Эрмитаж-Урал» по адресу улица Вайнера, 11 создана мемориальная экспозиция, посвященная подвигу музейщиков, спасавших предметы искусства.



«Посетитель словно попадает в атмосферу 1941 года и проходит путь вместе с эвакуированными музейными коллекциями Эрмитажа из Ленинграда в Свердловск, сначала оказываясь в реконструированном грузовом вагоне среди ящиков с музейными ценностями, а затем попадая в рабочий кабинет, интерьер которого восстановлен по документальным фотографиям того времени», — сообщается на сайте ЕМИИ.



Экспозиция позволит познакомиться с воспоминаниями эвакуированных сотрудников, редкими фотографиями и графическими зарисовками из жизни Свердловского филиала Эрмитажа.



Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».



Государственный Эрмитаж дважды в год привозит сюда гастрольные выставки, одна из которых по традиции включает ряд предметов искусства на определенную тематику, а вторая, как правило, посвящена истории одного шедевра. Завершающаяся выставка «Столичная панорама» была приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Осенью этого года в рамках празднования юбилея города из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.