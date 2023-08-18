В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные пройдет открытая экскурсия «В глубоком тылу»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга команда Екатеринбургского музея ИЗО ...03.08.2023 Музей ИЗО подготовил для новых владельцев абонементов экскурсию по собственным зданиям в честь 300-летия Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил пешеходную экскурсию для новых владельцев ...27.07.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская ...13.06.2023 В центре «Эрмитаж-Урал» 15 июня пройдет лекция «Япония в Санкт-Петербурге, или семь тысяч верст — не расстояние»
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра пройдет лекция «Япония ...10.05.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о забытых профессиях дореволюционного Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 11 мая пройдет лекция, ...