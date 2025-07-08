УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 14:58

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 3 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет тематическая экскурсия «Спасенный Эрмитаж»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет тематическая экскурсия «Спасенный Эрмитаж». Мероприятие начнется в 14.00 по адресу ул. Вайнера, 11, в зале постоянной экспозиции «В глубоком тылу», сообщает пресс-служба музея.

Напомним, в память о пребывании эрмитажной коллекции в Свердловске в годы Великой Отечественной войны на мансардном этаже исторического здания центра «Эрмитаж-Урал» по адресу ул. Вайнера, 11, создана мемориальная экспозиция, посвященная подвигу музейщиков, спасавших предметы искусства главного музея страны в глубоком тылу.

«Посетитель словно попадает в атмосферу 1941 года и проходит путь вместе с эвакуированными музейными экспонатами Эрмитажа из Ленинграда в Свердловск, сначала оказываясь в реконструированном грузовом вагоне среди ящиков с музейными ценностями, а затем попадая в рабочий кабинет, интерьер которого восстановлен по документальным фотографиям того времени», — сообщается в анонсе мероприятия.

Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова также предложит гостям музея познакомиться с воспоминаниями эвакуированных сотрудников, редкими фотографиями и графическими зарисовками из жизни Свердловского филиала Эрмитажа.

Добавим, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
