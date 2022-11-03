Екатеринбургский музей изобразительных искусств в марте откроет Большой выставочный зал

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств готовит к открытию обновленный Большой выставочный зал в здании Делового центра «Малышева, 36». Новое пространство ЕМИИ можно будет посетить в марте 2023 года, сообщает пресс-служба уральского учреждения культуры.
По словам специалистов, музейное пространство станет самым масштабным в городе и будет соответствовать всем современным экспозиционным требованиям. Кроме того, помещение связано с историческим зданием Свердловской картинной галереи на улице Вайнера, 11, поэтому попасть в него можно будет через центр «Эрмитаж-Урал» — по единому входному билету.
Первой выставкой в обновленном зале станет экспозиция «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний». Здесь представят более 70 работ знаковых художников Уфы и Челябинска. Выставка будет работать с 10 марта до 28 мая 2023 года.
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