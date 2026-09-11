В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Международный фестиваль молодежи (МФМ) начал работу в Екатеринбурге. В течение семи дней, до 17 сентября, около 10 тыс. участников из России и 191 страны примут участие более чем в 600 мероприятиях на площадках «Екатеринбург-Экспо», Уральского федерального университета (УрФУ), специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), Исторического сквера и Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского.

Участниками фестиваля стали 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных граждан в возрасте до 35 лет. Свердловскую область представят 434 человека. Девиз МФМ — «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Каждый день основной программы посвящен отдельной теме. 13 сентября участники обсудят Россию как страну возможностей для молодежи, 14 сентября — единство народов, 15 сентября — партнерство во имя взаимного развития, 16 сентября — совместные усилия ради справедливого мира.

В программу фестиваля вошли более 300 экскурсий, выставочная экспозиция из 121 стенда, выступления более 2 тыс. артистов и лекции 150 спикеров. Среди лекторов — федеральные министры и вице-премьеры, губернаторы, спортсмены и представители других сфер. В организации мероприятия задействованы около 2 тыс. волонтеров.

Участники смогут посетить экспозицию, размещенную во всех трех павильонах «Екатеринбург-Экспо». Кроме того, в дни фестиваля для них организованы культурная и образовательная программы.

МФМ впервые проходит в Екатеринбурге по решению президента РФ Владимира Путина. В апреле фестиваль презентовали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Рекламная кампания мероприятия прошла в 40 странах, в том числе в США, где баннер фестиваля был размещен на Таймс-сквер.

Партнерами МФМ стали более 150 организаций. Заявки на участие подали свыше 113 тыс. человек, в том числе около 40 тыс. россиян и порядка 70 тыс. иностранцев. В итоговый состав участников вошли представители креативных индустрий, науки, спорта, предпринимательства, медиа и IT.

17 сентября, в последний день основной программы, около 1 тыс. иностранных участников отправятся по 33 маршрутам в 35 регионов России, на федеральную территорию «Сириус», а также в Абхазию и Южную Осетию.

Всемирный фестиваль молодежи был учрежден Владимиром Путиным в 2023 году. Первый фестиваль прошел в 2024 году на федеральной территории «Сириус» и собрал 20 тыс. участников из 190 стран. В 2025 году мероприятие состоялось в Нижнем Новгороде, где его участниками стали 2 тыс. человек из 120 стран.