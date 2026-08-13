Екатеринбург прошел высокую проверку

В сентябре 2026 года Свердловская область станет центром притяжения для молодежи со всего мира. Международный фестиваль молодежи — одно из крупнейших молодежных событий планеты — пройдет в Екатеринбурге на двух современных площадках: в кампусе Уральского федерального университета в микрорайоне «Новокольцовский» и в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Губернатор Свердловской области Денис Паслер лично представил председателю организационного комитета фестиваля, первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко, всю инфраструктуру проведения мероприятия. В расширенном совещании оргкомитета приняли участие представители всех заинтересованных федеральных и региональных служб и ведомств, силовых структур, а также делового сообщества региона. До прибытия первых гостей — волонтеров фестиваля, которым предстоит обеспечивать работу десятков площадок, — остается менее месяца. Подготовка идет полным ходом.

«Нам важно подойти к сентябрю максимально подготовленными. Погода в это время может быть непредсказуемой, а листопад уже начинается. Большую часть работ нужно выполнить сейчас, чтобы Екатеринбург встретил участников и гостей фестиваля достойно», — резюмировала директор городского департамента благоустройства Тамара Благодаткова.

Для 10 тыс. участников из 190 стран мира подготовлена поистине грандиозная программа. В рамках фестиваля состоится в общей сложности 650 мероприятий, а на сценах и площадках выступят порядка двух тысяч артистов. Тематические направления охватывают самые разные сферы: креативные лаборатории и мастерские в областях цифровизации и информационных технологий, науки и образования; лекции известных российских и зарубежных спикеров; площадки творчества и спорта. Отдельный большой блок посвящен культурным и национальным традициям народов мира. Значительная часть событий готовится в тесном взаимодействии с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

«С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы. Конечно, сложно за это время показать все величие и красоту нашего региона, но уверен, что ребята успеют вдохнуть уральский воздух, своими глазами увидеть наши леса и древние горы. Ждем на Среднем Урале!», — сказал Денис Паслер.

Особое место в программе занимает работа с информацией и медиаграмотностью. Участники фестиваля смогут примерить на себя роль настоящих дипломатов, сразиться в Антифейк-чемпионате, где предстоит разоблачать дезинформацию, и побороться за Кубок нейроконтента. Гостей Среднего Урала ждет литературная ярмарка: здесь они не только познакомятся с произведениями русских авторов, но и представят творчество писателей и поэтов своих стран. В гастропространстве «Вкусы мира» пройдут многочисленные мастер-классы по приготовлению национальных блюд разных народов.

Ежедневно в рамках фестиваля будут проводиться десятки спортивных мероприятий. Программа включает матчи по мини-футболу и настольному теннису, а также мастер-классы по традиционным русским народным играм — лапте и городкам. Особый интерес у зарубежных гостей вызывают зарядки с титулованными чемпионами, которые станут ежедневным ритуалом на спортивных площадках кампуса.

Культурный блок позволит познакомиться с традициями стран-участниц. В программе: спектакль Гуандунского театра кукол, представляющего традиционное искусство китайского региона Линнань; бразильская барабанная практика; латиноамериканский танцевальный марафон; японско-китайское иммерсивное шоу «Дракон спасает льва»; парад традиционных азиатских драконов; музыкальная программа «Сказки и музыка Ближнего Востока» и многое другое.

Денис Паслер подчеркнул, что особое внимание будет уделено безопасности как в части защищенности объектов, так и в соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. «Нам важно не только гостеприимно встретить 10 тысяч участников, показать им Урал, но и сделать для каждого пребывание в регионе комфортным, безопасным и интересным», — приводит слова губернатора департамент информполитики региона.

Жители Свердловской области смогут стать частью события благодаря программе «Горожане», позволяющей побывать на площадках фестиваля. Для участия в этом проекте уже зарегистрировались свыше семи тыс. человек. Сергей Кириенко подчеркнул: вопреки санкционной риторике, фестиваль соберет больше стран, чем Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2018 года, и провести его необходимо на самом высоком уровне.

«Во время всей программы фестиваля в Екатеринбурге 10 тыс. участников будут помогать добровольцы. Для этого на конкурсной основе из 60 заявок от 39 регионов России отобраны 28 сильнейших центров привлечения и подготовки волонтеров. Им предстоит задать высокую планку качества отбора и обучения добровольцев и обеспечить достойный уровень проведения международного события», — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи — 2026 в Екатеринбурге. Праздник пройдет с 11 по 17 сентября на площадке кампуса УрФУ в Новокольцовском. Ожидается, что в мероприятии примут участие 10 тыс. молодых лидеров из России и 190 стран мира, к организации фестиваля привлекут порядка 2 тыс. волонтеров.