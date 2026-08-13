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13 августа 202615:00

Екатеринбург прошел высокую проверку

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В сентябре 2026 года Свердловская область станет центром притяжения для молодежи со всего мира. Международный фестиваль молодежи — одно из крупнейших молодежных событий планеты — пройдет в Екатеринбурге на двух современных площадках: в кампусе Уральского федерального университета в микрорайоне «Новокольцовский» и в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Губернатор Свердловской области Денис Паслер лично представил председателю организационного комитета фестиваля, первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко, всю инфраструктуру проведения мероприятия. В расширенном совещании оргкомитета приняли участие представители всех заинтересованных федеральных и региональных служб и ведомств, силовых структур, а также делового сообщества региона. До прибытия первых гостей — волонтеров фестиваля, которым предстоит обеспечивать работу десятков площадок, — остается менее месяца. Подготовка идет полным ходом.

«Нам важно подойти к сентябрю максимально подготовленными. Погода в это время может быть непредсказуемой, а листопад уже начинается. Большую часть работ нужно выполнить сейчас, чтобы Екатеринбург встретил участников и гостей фестиваля достойно», — резюмировала директор городского департамента благоустройства Тамара Благодаткова.

Для 10 тыс. участников из 190 стран мира подготовлена поистине грандиозная программа. В рамках фестиваля состоится в общей сложности 650 мероприятий, а на сценах и площадках выступят порядка двух тысяч артистов. Тематические направления охватывают самые разные сферы: креативные лаборатории и мастерские в областях цифровизации и информационных технологий, науки и образования; лекции известных российских и зарубежных спикеров; площадки творчества и спорта. Отдельный большой блок посвящен культурным и национальным традициям народов мира. Значительная часть событий готовится в тесном взаимодействии с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

«С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы. Конечно, сложно за это время показать все величие и красоту нашего региона, но уверен, что ребята успеют вдохнуть уральский воздух, своими глазами увидеть наши леса и древние горы. Ждем на Среднем Урале!», — сказал Денис Паслер.

Особое место в программе занимает работа с информацией и медиаграмотностью. Участники фестиваля смогут примерить на себя роль настоящих дипломатов, сразиться в Антифейк-чемпионате, где предстоит разоблачать дезинформацию, и побороться за Кубок нейроконтента. Гостей Среднего Урала ждет литературная ярмарка: здесь они не только познакомятся с произведениями русских авторов, но и представят творчество писателей и поэтов своих стран. В гастропространстве «Вкусы мира» пройдут многочисленные мастер-классы по приготовлению национальных блюд разных народов.

Ежедневно в рамках фестиваля будут проводиться десятки спортивных мероприятий. Программа включает матчи по мини-футболу и настольному теннису, а также мастер-классы по традиционным русским народным играм — лапте и городкам. Особый интерес у зарубежных гостей вызывают зарядки с титулованными чемпионами, которые станут ежедневным ритуалом на спортивных площадках кампуса.

Культурный блок позволит познакомиться с традициями стран-участниц. В программе: спектакль Гуандунского театра кукол, представляющего традиционное искусство китайского региона Линнань; бразильская барабанная практика; латиноамериканский танцевальный марафон; японско-китайское иммерсивное шоу «Дракон спасает льва»; парад традиционных азиатских драконов; музыкальная программа «Сказки и музыка Ближнего Востока» и многое другое.

Денис Паслер подчеркнул, что особое внимание будет уделено безопасности как в части защищенности объектов, так и в соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. «Нам важно не только гостеприимно встретить 10 тысяч участников, показать им Урал, но и сделать для каждого пребывание в регионе комфортным, безопасным и интересным», — приводит слова губернатора департамент информполитики региона.

Жители Свердловской области смогут стать частью события благодаря программе «Горожане», позволяющей побывать на площадках фестиваля. Для участия в этом проекте уже зарегистрировались свыше семи тыс. человек. Сергей Кириенко подчеркнул: вопреки санкционной риторике, фестиваль соберет больше стран, чем Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2018 года, и провести его необходимо на самом высоком уровне.

«Во время всей программы фестиваля в Екатеринбурге 10 тыс. участников будут помогать добровольцы. Для этого на конкурсной основе из 60 заявок от 39 регионов России отобраны 28 сильнейших центров привлечения и подготовки волонтеров. Им предстоит задать высокую планку качества отбора и обучения добровольцев и обеспечить достойный уровень проведения международного события», — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи — 2026 в Екатеринбурге. Праздник пройдет с 11 по 17 сентября на площадке кампуса УрФУ в Новокольцовском. Ожидается, что в мероприятии примут участие 10 тыс. молодых лидеров из России и 190 стран мира, к организации фестиваля привлекут порядка 2 тыс. волонтеров.

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Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
13 августа 202620:11

Свердловский губернатор представил оргкомитету основные площадки Международного фестиваля

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер представил председателю организационного комитета Международного фестиваля молодежи, первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко основные площадки фестиваля — кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в микрорайоне «Новокольцовский» и международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». В департаменте информполитики региона сообщили, что в совещании приняли участие все заинтересованные федеральные и региональные службы и ведомства, представители бизнеса.