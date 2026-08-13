Свердловский губернатор представил оргкомитету основные площадки Международного фестиваля
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер представил председателю организационного комитета Международного фестиваля молодежи, первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко основные площадки фестиваля — кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в микрорайоне «Новокольцовский» и международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».
В департаменте информполитики региона сообщили, что в совещании приняли участие все заинтересованные федеральные и региональные службы и ведомства, представители бизнеса. «Особое внимание будет уделено безопасности: и с точки зрения обеспечения защищенности объектов, и в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Для участников фестиваля из 190 стран разработана масштабная программа: от работы креативных лабораторий и мастерских в сферах цифровизации и ИТ, науки и образования, лекций известных спикеров до площадок творчества и спорта. Отдельный блок будет посвящен культурным и национальным традициям. Большое количество мероприятий готовится во взаимодействии с «Движением Первых». Для участников Международного фестиваля молодежи будет проведено в общей сложности 650 мероприятий, на площадках выступят порядка двух тысяч артистов», — сказал Д. Паслер.
Большой блок программы посвящен работе с информацией. Гости фестиваля смогут посоревноваться в антифейк-чемпионате и сразиться на Кубке нейроконтента. Гостей также ждет литературная ярмарка, где они смогут не только познакомиться с произведениями российских авторов, но и представить творчество писателей и поэтов своих стран. В гастропространстве «Вкусы мира» пройдет множество мастер-классов по приготовлению национальных блюд. Ежедневно в рамках фестиваля будут проводиться десятки спортивных мероприятий — от матчей по мини-футболу и настольному теннису до мастер-классов по таким традиционным народным русским играм, как лапта и городки, и зарядок с чемпионами.
С культурой стран-участников позволит познакомиться специальный блок программы, в рамках которого запланирован, например, показ спектакля Гуандунского театра кукол, представляющего традиционное искусство китайского региона Линнань, бразильская барабанная практика, латиноамериканский танцевальный марафон, японско-китайское иммерсивное шоу «Дракон спасает льва» и парад традиционных азиатских драконов, музыкальная программа «Сказки и музыка Ближнего Востока» и многое другое.
Жители Свердловской области смогут посетить фестиваль по программе «Горожане». Для участия в этом проекте уже зарегистрировались свыше 7 тыс. человек, сообщили в департаменте.