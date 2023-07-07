Промежуточные результаты

Власти Екатеринбурга сообщают о завершении еще одного этапа ремонта городских магистралей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).Так, к первой декаде июля подрядные организации сдали в эксплуатацию следующие участки автодорог: на Сибирском тракте, от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово; отрезок от дома № 17 на улице Репина до Металлургов с транспортной развязкой; от дома № 108 на улице Белинского до Декабристов; на улице Восточная, от Первомайской до Малышева; на улице Шейнкмана, от Челюскинцев до проспекта Ленина; на улице Машинная, от Фурманова до дома № 2 на улице Луганской; на улице Розы Люксембург, от Куйбышева до Декабристов.Самым протяженным из перечисленных стал участок автодороги на улице Репина — 1,65 км, наиболее масштабным по площади — участок на улице Машинной (42,1 тыс. кв. м.).Ранее специалисты отчитались о завершении ремонтных работ на улице 8 Марта (от Декабристов до Отто Шмидта) и на улице Летчиков (от Пехотинцев до Выездного переулка).На всех объектах специалисты уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, выправили или заменили бордюрные камни, установили вместо «обычных» канализационных люков «плавающие», нанесли дорожную разметку, в том числе термопластиковую. Кроме того, дорожники обустроили понижения бортового камня на пересечениях тротуаров с проезжими частями улиц и пешеходных переходах.Стоит особо отметить, что минимальный гарантийный срок на ремонт верхнего дорожного покрытия составляет четыре года. В течение этого времени при обнаружении дефектов или ухудшении качества подрядная организация выполнит ремонт за свой счет.Добавим, что в процессе проведения ремонтов подрядчики также оперативно устраняют неполадки, на которые жалуются горожане. Например, устанавливают дополнительные деревянные мостки для удобства пешеходов.Администрация Екатеринбурга при этом обращается к местным жителям с просьбой не оставлять личный автотранспорт вдоль обочин дорог, где проводится ремонт, поскольку это замедляет работу дорожников.Также специалисты комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга отметили, что при проведении дорожных работ подрядные организации применяют современные технологии укладки асфальта.Так, на всех объектах БКД предусмотрено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичных смесей с полимерно-битумным вяжущим. Кроме того, в целях исключения температурной и фракционной сегрегации на «двухвалентных» магистралях города при укладке верхнего слоя продолжена зарекомендовавшая себя с положительной стороны практика применения перегружателей асфальтобетонной смеси.Добавим, что новые технологии применяются и при ремонте тротуаров, общая площадь которых в этом сезоне составляет более 120 тыс. кв. м. Помимо этого, на всех объектах при ремонте слоев покрытия используются полимерно-битумные стыковочные ленты.Напомним, что асфальтобетонные смеси, используемые в ходе ремонта дорог, производят на предприятиях Свердловской области. Асфальтобетонные заводы региона оснащены современным оборудованием, которое позволяет выпускать высококачественный асфальт, отвечающий всем национальным стандартам. Кроме этого, почти у всех задействованных в ремонте дорог предприятий в регионе есть свои собственные карьеры по производству качественного щебня различных фракций на современном дробильно-сортировочном оборудовании и цеха по их обработке.Важной составляющей любых работ в дорожной отрасли является и наличие необходимых в ремонте полотна нефтепродуктов. По заверениям региональных дилеров, в арсенале их поставок в полном объеме присутствуют полимерно-битумные вяжущее (ПБВ широко используется при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, мостов и даже аэродромов), различные добавки, полимерно-битумные стыковочные ленты, мастики и эмульсии. Так, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичных смесей с ПБВ предусмотрено почти на всех объектах БКД и будет выполнено с помощью перегружателей асфальтобетона для исключения температурной и фракционной сегрегации.Также в этом году в Екатеринбурге установят 450 новых светофоров с умным оборудованием: 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, включая 177 устройств, имеющих бело-лунную секцию (будут сообщать водителям о наличии пешеходов за поворотом). Новые светофорные объекты появятся вместо старых на 27 участках городских дорог.Напомним, что в текущем сезоне по нацпроекту в Екатеринбурге запланированы к ремонту всего 19 участков автомобильных дорог общей площадью 291,3 тыс. кв. м. и протяженностью 19 км.