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Туристические тропы

Туристические тропы В Екатеринбурге завершился ремонт дорог, ведущих к главным достопримечательностям столицы Урала. В текущем сезоне удалось реализовать реконструкцию объектов улично-дорожной сети (УДС) благодаря программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Так, на отремонтированном участке улицы Шейнкмана от Челюскинцев до проспекта Ленина расположены особняк статского советника Ф. Л. Миллера и усадьба Дрозжиловых — Перетц. Здание, принадлежащее Ф. Л. Миллеру, построено в 1855 году архитектором А. И. Падучевым. Это последний кирпичный особняк в районе Верх-Исетского завода, который был создан в дореволюционном стиле. В настоящее время сооружение обветшало, однако нынешние владельцы здания уже подготовили эскизы по его реконструкции.

Второй объект, также расположенный на пересечении Ленина — Шейнкмана, — это дом Генриха Перетца. Здание появилось в 1818 году, тогда его хозяевами была купеческая семья Дрозжиловых. Затем, в начале ХХ века, мещанин Перетц приобрел и видоизменил дом, пристроив корпус фабрики белья и пуха. Здание представляет собой образец городской усадьбы Екатеринбурга XIX столетия в стиле классицизм с элементами эклектики.

Также вблизи участка дороги, отремонтированного по нацпроекту, находится сквер имени купцов Агафуровых. А в пределах улиц Шейнкмана — Сакко и Ванцетти находятся усадьбы, которые до 1917 года принадлежали братьям Камалетдину и Зайнитдину Агафуровым, основателям купеческой династии, которая внесла весомый вклад в развитие дореволюционного Екатеринбурга.

Кроме того, в рамках нацпроекта БКД отремонтировано полотно автодороги на улице Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов. Именно на этом участке расположены Свято-Троицкий кафедральный собор — главный храм Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) и усадьба Железнова, построенная в 1892–1895 годах екатеринбургским архитектором Ю. О. Дютелем и являющаяся памятником архитектуры регионального значения.

Напомним, первый участок дороги, на улице Шейнкмана, имеет протяженность более 600 м, а второй, на улице Розы Люксембург, — 500 м. Как и на всех ремонтируемых автодорогах, подрядные организации уложили новый асфальт на автополотне и тротуарах, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку, а также выполнили устройство понижений бортового камня на перекрестках и пешеходных переходах.

Кроме того, в текущем сезоне в рамках реализации нацпроекта заканчиваются работы по ремонту 19 участков улично-дорожной сети. Новое дорожное полотно общей площадью 290,1 тыс. кв. м и протяженностью 18,8 км призвано обеспечить комфортное передвижение автомобилистов по значимым улицам Екатеринбурга.

Добавим, что в рамках БКД этим летом специалисты компании «Атомстройкомплекс» отремонтировали более 60 тыс. кв. м дорожного покрытия на шести отрезках улиц столицы Урала. Специалисты компании провели благоустроительные работы на улице Белинского, от дома № 108 до Декабристов, на улице Восточной, от Первомайской до Малышева, на улице Евгения Савкова, от Суходольской до дороги в поселок Медный, на улице Патриса Лумумбы, от Братской до Санаторной, на улице Розы Люксембург, от Куйбышева до Декабристов, и на улице Шейнкмана, от Куйбышева до Радищева. Работы велись с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить удобство для горожан.

Также ранее специалисты уральского девелопера вышли на завершающий этап строительства пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус. Новый путепровод в районе ТРЦ «Глобус» будет сдан в ближайшее время. Строители уже завершили укладку асфальтового покрытия и занимаются благоустройством прилегающей территории и монтажом освещения. Общая длина моста составит 50 м. Он соединит для пешеходов левый и правый берег Исети, а также обеспечит доступность остановок общественного транспорта.

Напомним, что строительство моста стало первым этапом масштабного проекта, который, помимо благоустройства улицы Водоемной, включает обустройство съезда с Кольцовского тракта и строительство очистных сооружений.

Так, свердловские власти планируют к концу ноября отремонтировать отрезок Новокольцовского тракта за 383,9 млн руб. Информация о проведении тендера была опубликована на сайте Госзакупок.

Уточним, что, согласно условиям проекта государственного контракта, подрядчик будет должен в срок со 2 октября по 20 ноября 2023 года выполнить ремонт автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово на участке км 4+800 — км 11+224. Финансирование работ обеспечивается за счет средств нацпроекта БКД.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
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