Туристические тропы

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Дороги от «Атомстройкомплекса»

Летом 2023 года девелопер отремонтировал в Екатеринбурге более 60 тыс. кв. метров дорог ...

Специалисты компании «Атомстройкомплекс» за летний сезон отремонтировали в Екатеринбурге более 60 тыс. кв. метров дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» в течение летнего сезона отремонтировали более ...

Дорожные службы Екатеринбурга отчитались о завершении первого этапа ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта БКД

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге специалисты дорожных служб отчитались о завершении ремонтных работ на ...

«Атомстройкомплекс» отремонтирует в 2023 году дороги на шести улицах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поделилась своими планами по намеченным на 2023 год ...

Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...