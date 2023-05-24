Свердловские власти планируют до конца ноября 2023 года отремонтировать 6 км Новокольцовского тракта за 384 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...08.08.2019 Вместо нового зоопарка в Екатеринбурге построят объекты «Универсиады-2023»
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Администрация Екатеринбурга разрешила Группе Синара начать разработку проекта ...09.10.2018 Строить велодорожки в Шарташском лесопарке будет компания «Урал Инжиниринг»
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. В Екатеринбурге ООО «Урал Инжиниринг» избрано подрядчиком на капремонт дороги с ...