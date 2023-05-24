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Свердловские власти планируют до конца ноября 2023 года отремонтировать 6 км Новокольцовского тракта за 384 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Свердловские власти планируют произвести ремонт отрезка Новокольцовского тракта за 383,9 млн руб. Информация о проведении тендера опубликована на сайте Госзакупок.

Так, согласно условиям проекта государственного контракта, подрядчик будет должен в срок со 2 октября по 20 ноября 2023 года выполнить «работы по ремонту автомобильной дороги г. Екатеринбург — аэропорт Кольцово на участке км 4+800 — км 11+224 на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Заявки на участие в торгах принимаются до 7 сентября 2023 года.

Средства на ремонт будут выделены из регионального и федерального бюджетов в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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