Свердловские власти планируют до конца ноября 2023 года отремонтировать 6 км Новокольцовского тракта за 384 млн рублей

Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...