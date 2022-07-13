Свердловский губернатор открыл первый в России междугородный трамвайный маршрут между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в открытии движения по первому в России междугороднему трамвайному маршруту «Верхняя Пышма — Екатеринбург». Низкопольные трамваи «Львенок» бордово-желтого цвета начали возить пассажиров по маршруту № 333, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Решение построить межмуниципальную ветку было закономерным. Очень удобно — 20-30 минут по выделенным путям — и ты на месте. Задача была сложной, но мы планомерно двигались к ее решению. И я искренне рад, что мы реализовали проект. Между городами будут курсировать отечественные трамваи «Львенок» вместимостью до 155 человек. Они оборудованы системой климат-контроля, откидной платформой, валидаторами. Мы проехались сейчас — действительно здорово и удобно!» — рассказал Евгений Куйвашев.







Глава региона также отметил, что развитие транспортных коммуникаций — это залог успешного развития городской агломерации. Верхняя Пышма — один из городов-спутников Екатеринбурга с населением 75 тыс. человек, здесь работают крупные промышленные предприятия, развита социальная инфраструктура. Люди постоянно ездят из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и обратно.



Напомним, что строительство трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма осуществлялось в рамках соглашений правительства Свердловской области с ООО «УГМК-Холдинг». Всего на строительство путей вместе с реконструкцией Успенского проспекта в Верхней Пышме было направлено порядка 4 млрд руб. из областного и муниципальных бюджетов.







Протяженность маршрута составила 8,6 км. На пути следования трамвай делает 14 остановок. Маршрут начинается на «Трамвайном кольце» в Верхней Пышме и следует до остановки Фрезеровщиков в Екатеринбурге. Интервал движения трамваев составляет от восьми минут в часы пик и до 15-20 минут в обычное время.



Стоимость проезда составит от 22 руб. в пределах муниципалитета до 38 руб. «от кольца до кольца». Ожидается, что в сутки трамваи этого маршрута будут перевозить до 11 тыс. свердловчан.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области