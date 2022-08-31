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Парк общественного транспорта Екатеринбурга может пополниться 80 новыми трамваями

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что планируется заключить концессионное соглашение на покупку 80 новых трамваев с двухсекционными и трехсекционными вагонами. Об этом он заявил на форуме 100+ TechnoBuild, сообщает пресс-служба администрации города.

По его словам, на сегодняшний день в трамвайном парке Екатеринбурга 400 транспортных средств, средний возраст которых превышает 40 лет. При этом 70% подвижного состава — это чехословацкие «Татры».

Напомним, что первый межмуниципальный трамвайный маршрут «Екатеринбург — Верхняя Пышма» также был реализован в рамках концессии. Низкопольные трамваи «Львенок» бордово-желтого цвета начали возить пассажиров по маршруту № 333 в прошлом году. Кроме того, стартовала техническая обкатка трамвайной ветки в Академический. Близится к завершению строительство трамвайной линии в микрорайон Солнечный.

Добавим, что парк общественного транспорта Екатеринбурга продолжает пополняться новой техникой. В этом году подвижной состав автобусов увеличится на 95 единиц.
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