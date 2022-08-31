Парк общественного транспорта Екатеринбурга может пополниться 80 новыми трамваями

Свердловский губернатор открыл первый в России междугородный трамвайный маршрут между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в открытии движения по ...