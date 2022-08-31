Парк общественного транспорта Екатеринбурга может пополниться 80 новыми трамваями

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в открытии движения по ...13.07.2022 Трамвайному маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма присвоен номер «333»
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. Первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма ...24.12.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить проект межевания территории для трамвайной линии до Верхней Пышмы
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение подготовить проект межевания ...30.09.2020 Глава Екатеринбурга рассказал о сроках привлечения инвестиций для модернизации системы общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, при каких условиях начнутся ...23.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел внеплановую проверку санобработки подвижного состава
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел внеплановую проверку санобработки ...