Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл в Верхней Пышме трамвайное депо

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где будет реализован второй этап ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...

Свердловский губернатор открыл первый в России междугородный трамвайный маршрут между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в открытии движения по ...

Трамвайному маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма присвоен номер «333»

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. Первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма ...

В Екатеринбурге на выходные закроют трамвайное движение в Верх-Исетском районе

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В Екатеринбурге 11 и 12 августа 2018 года в Верх-Исетском районе будут ремонтировать ...