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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл в Верхней Пышме трамвайное депо

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля принял участие в церемонии открытия нового трамвайного депо в Верхней Пышме. Оно будет обслуживать первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут, связывающий город с Екатеринбургом. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл в Верхней Пышме трамвайное депо

В настоящее время между городами курсирует 11 вагонов, новое депо сможет обслуживать 25 вагонов.

«Трамвайное депо в Верхней Пышме — первое современное депо у нас в регионе. Это дополнительные рабочие места, высококвалифицированные сотрудники должны здесь работать. Я рассчитываю, что мы будем развивать трамвайное движение, в том числе и в Екатеринбурге, будем продолжать совершенствовать наш парк», — сказал Е. Куйвашев.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл в Верхней Пышме трамвайное депо

Строительство депо велось с 2021 года. В его штате будут работать 100 человек. Предприятие будет обслуживать и ремонтировать трамваи.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл в Верхней Пышме трамвайное депо

Ранее УрБК писал о том, что Е. Куйвашев принял участие в открытии движения по первому в России междугороднему трамвайному маршруту «Верхняя Пышма — Екатеринбург».

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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