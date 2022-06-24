Начало пути

На новой трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга строители уложили первые сотни метров рельсошпальной решетки. Подготовительные работы на отрезке улицы Вильгельма де Геннина между улицей Краснолесья и Объездной дорогой начались еще в прошлом году: специалисты выполняли переустройство инженерных сетей. При этом часть работ было возможно провести только после окончания отопительного сезона. С наступлением тепла подрядчик перешел к активной фазе строительства.







Заместитель директора по строительству улично-дорожной сети МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Евгений Бакиров рассказал, что укладка путей осуществляется в соответствии со всеми требованиями: выполняются земляные работы, готовится основание, засыпается прослойка из песка. Далее идет укладка полистирольных плит, потом делается подушка из щебня, после чего укладывается железобетон, монтируются рельсы и проводится балластировка.







Следует отметить, что на новой трамвайной ветке применяется бесстыковой способ монтажа рельсов — с помощью алюминотермитной сварки. Его суть заключается в том, что в местах соединения стальных балок нет зазоров. Для этого на стыках производится алюминотермитная сварка: на края рельсов выливается разогретый до 800-900 градусов металл так, чтобы скрепить балки. А затем место шва полируется.







Такая технология позволяет снизить громкость звуков, производимых трамваем при движении. Также вдоль новой линии будут установлены защитные экраны, которые уменьшат шумовое воздействие на прилегающие территории и дома.



Длина трамвайной ветки составит 4,5 км в однопутном исчислении — от пересечения улиц Академика Парина и Вильгельма де Геннина до Волгоградской. Стоимость комплекса работ по объекту составляет 2,6 млрд руб.







«На данный момент проложено порядка 300 метров рельсошпальной решетки — это около 7% от общей плановой протяженности путей. На всю линию уйдет около 1 тыс. т рельсов и более 5 тыс. шпал. Прокладку 1,5 км путей на участке от улицы Краснолесья до Объездной дороги мы должны закончить к концу 2022 года», — рассказал Евгений Бакиров.



В соответствии с условиями контракта, подрядчик обязан закончить все работы по строительству новой трамвайной ветки до декабря 2024 года. Однако перед специалистами поставлена задача — сдать объект досрочно. Для ее выполнения строители работают без выходных.







Работы ведутся одновременно на двух основных участках: от улицы Краснолесья до Объездной дороги и от улицы Зоологической до Волгоградской. На втором отрезке будущей трамвайной линии рабочие сейчас заняты переустройством инженерных сетей: теплотрассы, дождевой и бытовой канализации, электрических и слаботочных сетей, газопровода высокого и низкого давления. До 1 сентября специалисты планируют завершить работы по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной и восстановить двухстороннее движение автотранспорта. Сейчас его поток здесь движется реверсивно.







«До конца года планируем выполнить 70% реконструкции и строительства инженерных сетей. Общее количество переустраиваемых, реконструируемых и вновь строящихся сетей здесь составляет порядка 50 км. Также до конца этого года мы планируем проложить рельсошпальную решетку на участке от улицы Краснолесья до Волгоградской в полном объеме без стыковки существующей трамвайной линией по улице Волгоградской. Насколько раньше будут закончены работы, можно будет сказать в конце года после достижения плановых показателей», — добавил замдиректора по строительству улично-дорожной сети.



В следующем году строители намерены произвести обустройство трамвайных путей на участке от улицы Краснолесья до улицы Академика Парина. Здесь запланирован монтаж тяговой подстанции, устройство контактной сети, благоустроительные работы, в том числе строительство сетей освещения, обустройство велодорожек и мероприятия по озеленению.







Скорость движения по новой ветке в Академический район будет такой же, как и в среднем по городу. Практически весь путь, за исключением пересечений с улицами, будет обособленным, что позволит трамваям не стоять в пробках. На линии запланировано 14 трамвайных остановок, вопрос по их названиям пока открыт.



Евгений Бакиров также отметил, что сейчас ведется проектирование второго этапа строительства ветки — до улицы Татищева.