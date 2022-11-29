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Вчера, 17:24

В Екатеринбурге за 2022 год объем перевозок пассажиров в общественном транспорте вырос на 5%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Екатеринбурге в 2022 году общественным транспортом воспользовались 247 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам специалистов транспортного комитета и организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга, рост числа перевезенных людей наблюдается из-за расширения тарифных планов.

«К 300-летию Екатеринбурга по городским улицам начнут курсировать 45 новых троллейбусов. Контракт на поставку транспорта был подписан Администрацией города Екатеринбурга и ООО «Автотехком» (Санкт-Петербург) осенью 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году правительство РФ выделило Свердловской области 500 млн руб. на покупку новых троллейбусов.

Ранее глава города Алексей Орлов сказал, что покупка новых троллейбусов позволит на 25% обновить парк этих машин в уральской столице. По его словам, это стало возможным благодаря помощи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он отметил, что речь идет о приобретении современных моделей электротранспорта с увеличенным автономным ходом. Это позволит продлить маршруты в новые районы, не затрачивая лишних средств на создание инфраструктуры.

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