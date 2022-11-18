Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов

Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабмина.



Деньги выделены из резервного фонда правительства. Они поступят на Средний Урал до конца 2022 года. Еще столько же планируется выделить в следующем году.



«Финансирование позволит закупить не менее 50 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они будут курсировать, в частности, в новом районе Новокольцовский», — говорится в сообщении.



Новый экологичный общественный транспорт приобретается в рамках федерального проекта «Чистый воздух».



Напомним, что в августе глава города Алексей Орлов сказал, что покупка новых троллейбусов позволит на 25% обновить парк этих машин в уральской столице. По его словам, это стало возможным благодаря помощи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он отметил, что речь идет о приобретении современных моделей электротранспорта с увеличенным автономным ходом. Это позволит продлить маршруты в новые районы, не затрачивая лишних средств на создание инфраструктуры.



По условиям контракта, все троллейбусы будут поставлены к 15 июня 2023 года. В администрации отмечают, что новые троллейбусы станут подарком к 300-летию Екатеринбурга.