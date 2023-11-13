В Екатеринбург прибыли 35 новых автобусов «НЕФАЗ»

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Администрация Екатеринбурга в I квартале 2024 года в рамках казначейского кредита ...02.12.2020 В Екатеринбурге на маршруты выйдет последняя партия новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. В Екатеринбурге на маршруты выйдет последняя партия новых автобусов марки «НЕФАЗ» Об ...14.08.2020 В Екатеринбург прибыла новая партия автобусов для обновления парка МУП «Гортранс»
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял на площади 1905 года десять новых ...21.08.2015 В Екатеринбург прибыла новая партия низкопольных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2015. В Екатеринбург прибыла еще одна партия из 6 низкопольных автобусов МАЗ 203L65, ...09.07.2015 Ко Дню города в Екатеринбурге могут начать курсировать 58 белорусских автобусов
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2015. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт 8 июля на стенде ...