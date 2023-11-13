В Екатеринбург прибыли 35 новых автобусов «НЕФАЗ»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Екатеринбург прибыла партия закупленных МУП «Гортранс» для нужд общественного транспорта города автобусов «НЕФАЗ». Об этом написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.«Вместимость каждого — 96 пассажиров. Низкопольные, с пандусами для маломобильных пассажиров, с камерами видеонаблюдения. Оснащены кондиционерами, терминалами для оплаты проезда. Также внутри есть специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками», — пишет А. Орлов. В 2024 году столица Среднего Урала планирует закупить у Нефтекамска еще 60 автобусов.35 автобусов прибыли своим ходом, преодолев 630 км. 30 ноября специалисты комитета по транспорту администрации Екатеринбурга произвели их техническую приемку, уточнили в пресс-службе администрации города.Выпустить их на линию планируется в конце декабря — начале января. Автобусы предстоит еще поставить на учет, выдать номера и разрешающие документы, а также загрузить карты маршрутов Екатеринбурга.Техника работает на газомоторном топливе. Восемь газовых баллонов обеспечивают запас хода в 400 километров без дозаправки. Автобусы рассчитаны на 1 млн км пробега.